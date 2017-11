Er det umoralsk av meg å ikke forsøke å hindre unge asylsøkere i å reise?

«Hei sjef, går det bra?» leste jeg i meldingen fra Dinmo, en gutt som nylig forsvant fra mottaket. Dinmo er en, en av mange som har forsvunnet fra Hareid. Jeg spør Dinmo om hvordan han har det «Jeg har det bra, sjef». Jeg spør hvor han sover. «Jeg sover ute».

Innvandrings- og integreringsminister Sylvia Listhaug uttaler:

1. Det er umoralsk å hjelpe mindreårige ut av landet.

2. Hjelperne forstår ikke konsekvensene av av det de gjør.

3. Det er umoralsk å bruke asylbarna som brikker i et politisk spill.

Som kommentar til Listhaugs uttalelser:

1. Ja, uten forståelse bak hvorfor de hjelper er det umoralsk. Fakta er at de som hjelper har reddet svært mange fra en livsfarlig flukt, som innebærer å ligge under lastebiler til England, i overfylte konteinere i båter til naboland. Organisert av smuglere. Hva er umoralsk med å hjelpe med en tryggere flukt? Og hva mener Listhaug ville vært det moralske? Å melde fra? Funker ikke, finnes ingen rutiner og ikke noen som kan hindre dem i å reise. Er det rette å overtale dem til å ikke reise? For det kan jeg garantere, uendelig mange timer, dager og uker har vi forsøkt fraråde dem å reise. Har de bestemt seg så har de det.

2. Hjelperne forstår, hjelperne vet hva som venter asylbarna i Europa. Ingen av hjelperne har gjort det med en lettelse og en fornøyelse. Det er brutalt, og moralsk sett kanskje det riktige. Listhaug mangler forståelse og et helhetlig bilde av situasjonen.

3. Asylbarna er allerede en brikke i et politisk spill. Nei, de blir ikke brukt, men misbrukes, av statsråder som gjorde hastevedtak og endringer i regelverket, uten å forstå og/eller ville forstå konsekvensene av sine egne spilleregler. Spillereglene der brikkene taper, uansett.

«God natt, sjef» skrev Dinmo før han la seg som et gatebarn i et annet europeisk land.

Mitt spørsmål er, når ungdom forteller meg at de skal reise: Er det umoralsk at jeg gir dem en sovepose de kan ta med seg? Er det umoralsk av meg å anbefale dem spesifikke reisemål, eller fraråde Paris? Er det umoralsk av meg å ikke lenger gjøre noe forsøk på å hindre dem i å reise?

Hvor mange soveposer vi har sendt med gutter er mange. Hvor mange rom vi har ryddet ut av er det flere av. Vi har stått fortvilet og hjelpeløs. Vi har ringt barnevern, politi, barneombud, Redd Barna, etc, etc for å finne en løsning. Hvordan kan vi stoppe dem fra å reise?

Listhaug hadde kanskje hatt større forståelse for hvorfor hjelperne hjelper om hun hadde hatt noe kunnskap og forståelse for alt som ligger bak. Dagens politikk har skapt disse hjelperne, myndighetene har skapt «smuglere» for å redde dem fra å glippe taket under lastebilen de klamrer seg fast i, eller fra overfylte konteinere uten nok oksygen og plass til å røre seg i.

Umoralsk? Hva er alternativet?