Er ufaglærte mer til skade enn hjelp for barna?

Barnehagen er ikke bare en oppbevaringsplass hvor foreldre dumper ungen før de nærmest snubler i sekken i det de fyker ut døra. For barnet ditt er dette livet, og de tilbringer store deler av sin våkne tid her og det er avgjørende for en god barndom – så hvorfor har vi folk som ikke har peiling på hva de driver med?

Mannen i gaten skal ikke på en hvims bestemme seg for å jobbe i barnehage, fordi han ser på det som en «lett» jobb. Vi ønsker å sette fokus på den andelen av assistentene i barnehage som tok den jobben på grunn av at de ikke får seg jobb noe annet sted.

Vi snakker om de assistentene som sitter på mobilen istedenfor å følge med på barna, de som sovner på pauserommet, de som sniker seg unna til en 20 min lang røykpause og de som med hele kroppen gir uttrykk for at de kjeder seg og heller vil hjem til sofakroken.

I mylderet av assistenter og andre midlertidig ansatte faller det pedagogiske for barna bort. Barna søker trygge mennesker og tillitsforhold, noe som blir veldig vanskelig med mennesker som kun er «tilstede» i en uke.

Det er mulig det er å ta vann over hodet når man påstår at de midlertidig ansatte i barnehagen gjør mer skade enn godt for barna, for uansett hvor få voksne som er tilstede har alle noe å bidra med. I en pressemelding utarbeidet av Torbjørn Røe Isaksen, skriver han: «Vi vil at flere av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Det er nøkkelen for å skape en god barnehage».

Da burde det ikke være nok med kun en gyldig politiattest og tilfeldige spørsmål fra en i et bemanningsbyrå. En politiattest sier ingen verdens ting om hvilken person du er eller om du faktisk passer til å jobbe i en barnehage.

Vi har et stort ansvar for barna i barnehagehverdagen deres og hva de tar med seg av kunnskap og erfaringer i ryggsekken sin inn i voksenlivet. Det burde være noen rammer og retningslinjer for hva man burde kunne og vite for å jobbe i barnehage, selv som ringevikar.

En profesjonsutøver kan bidra med så mye mer enn det en ufaglært assistent kan. De voksne i barnehagen skal kunne se barn og møte barn i alle situasjoner. Alle burde være klar over det viktige arbeidet som skjer i barnehagen.

Vi mener regjeringen burde sett inn et krav om at alle som skal jobbe i barnehage i en lengre periode skal ha gjennomført et kurs. Et kurs som fremmer den pedagogisk kompetansen slik at assistentene også kan bidra i det pedagogiske arbeidet i barnehagen – nettopp slik at det ikke bare er en oppbevaringsplass.

Skrevet av Christian Dale, Jonas Pahle. Jensen, Kaja Stensli, Marte Rødal Wennemo og Marthe Fjellvang Skevik