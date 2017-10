Etter 12 år avslører regissøren at «Skrik»-stjerna fikk hovedrolle på grunn av en intrikat hevnplan

(Dagbladet): «Selv etter 12 år glemmer jeg aldri den gangen jeg satt sammen med Rose. Jeg ble inspirert til å skape en drittøff kvinnelig actionhelt som mister beinet, forvandles til en superhelt som kjemper for rettferdighet, slåss for de fattige, meier ned voldtektsmenn og overlever en apokalypse», skriver filmskaper Robert Rodriguez i et åpenhjertig brev til filmmagasinet Variety.

I brevet kommer det fram nye oppsiktsvekkende detaljer i saken om den overgrepsanklagde produsenten Harvey Weinstein.

Da den kjente Hollywood-regissøren Rodriguez fikk høre av skuespiller Rose McGowan («Charmed», «Skrik») at filmprodusenten Harvey Weinstein angivelig hadde voldtatt henne på et hotellrom i 1997, og deretter svartelistet henne profesjonelt, skrev han hovedrollen Cherry Darling i filmen «Planet Terror» for McGowan.

– Ville ikke bli trodd

McGowan, som var en de første kvinnene som sto fram med rystende historier om Weinstein, skal under Filmfestivalen i Cannes i 2005 ha fortalt Rodriguez om at hun var bannlyst fra å spille i Weinstein-filmer. Det skjedde etter at produsenten skal ha voldtatt henne rundt tida da skrekkfilmen «Skrik» ble lansert i 1997.

– Jeg spurte henne om hvorfor hun ikke sa noe til noen. Hun fortalte deretter hvordan en kvinnelig advokat hadde sagt til henne at ingen jury ville tro på henne siden hun tidligere hadde gjort nakenscener som skuespiller, skriver Rodriquez.

McGowan skal ifølge Rodriguez også ha gått med på en avtale der Weinstein donerte penger til et kvinneherberge som en form for «oppreisning».

I tillegg signerte hun en avtale om hemmelighold, hvor Weinstein kunne saksøke henne om hun pratet om hendelsen.

Møttes i Cannes

Under Cannes-festivalen i 2005 promoterte Rodriguez sin ferske film «Sin City», som er produsert av Harvey Weinsteins bror, Bob Weinstein.

Etter at McGowan i fortrolighet fortalte ham om det angivelige overgrepet, avslørte Rodriguez umiddelbart sitt nye filmprosjekt, «Grindhouse», med kollega Quentin Tarantino. Han lovet henne en stor rolle i det som ble «Grindhouse»-installasjonen «Planet Terror».

– Det beste var at vi skulle få Harvey Weinsteins nye selskap The Weinstein Company til å betale for alt, skriver Rodriguez om avtalen som ble inngått.

Ropte på Harvey

Mens han satt på festen med McGowan, fikk Rodriquez øye på Harvey Weinstein. Som en bransjebekjent, og en av Hollywoods heteste poteter på den tida, ropte regissøren ham over til bordet de satt ved.

– Da han så henne ble han likblek. Jeg introduserte dem og fortalte om planene jeg hadde om å gi henne en rolle i min neste film. Harvey stotret fram «ja, hun er fantastisk og talentfull. Dere burde definitivt jobbe sammen», før han gikk videre. Jeg leste ansiktet hans, og visste med en gang at alt Rose sa til meg var sant, skriver regissøren.

Planene ble virkelighet. I 2007 kom den voldelige kultfilmen «Planet Terror», der Rose McGowan spiller en kvinne som mister beinet og erstatter det med et maskingevær. Harveys Weinsteins The Weinstein Company og Bob Weinsteins Dimension Films er oppført som produsenter.

Dreper voldtektsmann

I en av scenene i filmen tar McGowans rollefigur Cherry Darling livet av flere voldtektsmenn. Hun tvinges blant annet til å danse foran en overgriper, men angriper i stedet for, og brekker trebeinet sitt over ansiktet hans. Deretter stikker hun mannen gjennom øyet med trestumpen, før hun seinere skyter ham med den berømte geværprotesen.

Harvey Weinstein hadde ansvaret for distribusjonen av «Planet Terror», og ifølge Rodriguez «begravde» Weinstein filmen med vilje, det vil si at han blant annet gjorde minimal innsats for å selge den internasjonalt, på grunn av de «kunstneriske» valgene til ham og Tarantino.

– Vi sa ingenting den gangen fordi vi fryktet søksmål, sier Rodriguez, som hyller McGowan for å stå fram med sin historie.

Han klarte ikke lenger å sitte stille i båten, skriver regissøren.

– De siste ukene har gitt meg klarhet og håp. Særlig å se alle de modige kvinnene som har fortalt sjokkerende historier om mishandling og overgrep. Tidevannet snur, og endelig er Harvey på rømmen.

Harvey Weinstein har ikke kommentert brevet fra Rodriguez, ifølge Variety.