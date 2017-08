Etter 23 år avsløres en detalj som endrer alt i «Løvenes konge»

(Dagbladet): Animasjonsfilmen «Løvenes Konge» fra 1994 er blant Disneys aller mest kjente, og historien om løveungen Simba har siden den gang fascinert både barn og voksne.

Men nå, etter 23 år, avslører Don Hahn, produsenten av filmen, og Rob Minkoff, som var regissør, en detalj som hittil ikke har vært kjent.

Simbas far Mufasa og den slemme løven Scar, er faktisk ikke brødre, selv om Scar omtales som Simbas onkel.

- Dreper lederen

- Da vi lagde filmen snakket vi om at det var veldig sannsynlig at Scar og Mufasa ikke hadde de samme foreldrene. Når man ser hvordan løver lever i naturen... når hannløven blir gammel, kommer en ny løve og dreper lederen av flokken. Det får hunnløvene til å gå i brunst, og så dreper den nye unge løven kongen, og så dreper han alle babyene. Nå er han den nye lederen av flokken, forklarer Hahn i et intervju med HelloGiggles.

Hahn og Minkoff forteller videre at det noen ganger kan gå fint å ha to hannløver i en flokk. Dette fungerer fordi de ikke er like, siden de ikke har de samme foreldrene.

Brukt dyrefakta

- En av løvene vil alltid være ute i periferien på et vis. Vi prøvde å bruke disse faktaene fra virkelighetens dyreliv i historien, så vi kom frem til at Scar og Mufasa ikke kunne være i nær slekt. Faktisk har Scar en replikk hvor han sier «Jeg er fra den skyggelagte enden av slektstreet», når Mufasa blir sint på ham fordi han ikke dukket opp til Simbas kroning, sier Hahn.

I filmen blir løvekongen Mufasa drept av Scar, som tar over tronen. Mufasas sønn Simba, som er den rettmessige arvingen, rømmer og må klare seg selv, før han til slutt vender tilbake for å gjenvinne sin plass som konge.

«Løvenes konge» er Disneys 32 helaftens tegnefilm, og er også belønnet med Oscar. I den norske versjonen har Erik Espolin Johnson, Håvard Bakke, Oddbjørn Tennfjord, Even Stormoen, Pernille Sommerfeldt Øyen, Anne Aarun, Yngvar Numme og Åsleik Engmark stemmene.