Fake news ruuuler

Det gikk som det måtte. Det er ikke bare når det gjelder oppmerksomhet han dominerer. Også når det gjelder ordene har Donald Trump en suveren posisjon i året 2017, året som allerede er historisk, fordi det for alltid vil være året da fenomenet Trump flyttet inn i Det hvite hus. Det engelske ordbok-forlaget Collins har kåret «falske nyheter» - Fake news - til årets ord.

Begrepet er knyttet til USAs 45. president som et helt nyfødt barn er til sin mor. Uten sitt opphav er begrepet utenkelig. Trump har eierskap til begrepet Fake news, omtrent på samme måte som vårherre har eierskap til begrepet «frelse», eller Oddvar Brå til «brakk staven».

Hillary Clinton var Fake news. CNN er Fake news. Ja, egentlig er vel alt USAs 45. president ikke liker Fake news. For det er vanskelig å ha en objektiv tilnærming til Trumps bruk av Fake news. Det er snarere snakk om emosjonelle utladninger, blant annet i presidentens daglige twitring.

Forlaget Collins har registrert at bruken av begrepet «Fake news» er brukt 365 prosent mer i 2017 enn året før. Som begrunnelse for kåringen av Fake news som årets ord sier redaktør Helen Newstead i Collins dette, ifølge BBC:

- Fake news, enten som en påstand om et faktum, eller som en beskyldning, har vært umulig å unnslippe i år. Det bidrar til å undergrave samfunnets tillit til nyhetsrapportering, sier Newstead.

Hva som er fakta eller ei, er av og vanskelig å vite når det gjelder Trumps tirader om Fake news. Etter presidentinnsettelsen i januar, da Trump insisterte på at det kom mange flere enn det faktisk gjorde, introduserte Trumps medierådgiver Kellyanne Conway begrepet «alternative fakta» for å forklare presidentens klager over at «Fake news» rapporterte fakta.

Forvirret? I så fall er du i godt selskap. For Trumps mange løgner er egnet til nettopp å skape forvirring. Det har han klart så det holder i 2017. Vi avholder oss derfor fra å gratulere USAs 45. president med også språklig gjennomslag.