«Fargo» holder stillingen som det beste innen kriminell svart humor

,DVD/BLU-RAY: Brødrene Joel og Ethan Coen var kongene av svart humor i krimformat allerede fra sin første film, «Blood Simple» (1984), som nettopp er kommet i en ny, fyldig blu-ray-utgave. Filmen «Fargo» (1996) ble et høydepunkt. Den brakte film noir ut i et snøhvitt midtvesten-landskap, og introduserte en kvinnelig politietterforsker.

Disse elementene er sterkt til stede også i TV-serien «Fargo», som brødrene har produsert. De har nok overvåket at den er lagd i deres ånd. Manus har Noah Hawley hatt en sikker hånd med, fortellerkunst som kombinerer forfatteren Elmore Leonards satiriske humor med Jim Thompsons steinharde plots.

Denne uka kommer sesong tre på hjemmekino-markedet, og det er bare å gi seg over. Ewan McGregor i dobbeltrolle som to stridende brødre, Carrie Coon som politietterforsker, Mary Elisabeth Winstead som sexy smartass, Mary McDonald ( «Major Crimes») som styrtrik enke og David Thewlis som mystisk bakmann. Uslåelig! Uunnværlig! Ingen over, ingen ved siden.