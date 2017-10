Fatima (76) raser etter å ha blitt snikfotografert: - Jeg orket ikke gå ut neste dag

(Dagbladet): Flere tok til orde for at Human Rights Service (HRS) skulle miste statsstøtten, etter et omstridt fotoprosjekt:

Organisasjonen ba lesere sende inn bilder som dokumenterer «den kulturelle revolusjonen» og «islams framvekst» i Norge.

Søndag fikk Fatima Ababri (76) vite at en leser hadde tatt et bilde av henne. Det var publisert på Rights.no, nettsiden til HRS.

- Jeg ble så sint da jeg så det, sier Ababri.

Bildet viser inngangen til Oslo City med betongklosser foran. På bildet er en kvinne med hijab. Ababri så straks at det er henne selv, selv om ansiktet er sladdet.

- Jeg fikk ikke sove. Jeg orket ikke gå ut neste dag. Det er mange som kjenner meg igjen hvis de ser det, og jeg vil ikke at de skal se meg på den måten, sier Ababri.

- Må slettes

Hun nekter vanligvis familien å legge ut bilder av henne på sosiale medier. Men hun vil stå fram med bilde i Dagbladet for å kreve at bildet på Rights.no slettes.

- De som tok bilde av meg, må si unnskyld til meg og alle muslimer, sier Ababri.

Dagbladet har gjentatte ganger kontaktet HRS og Hege Storhaug for kommentar, uten svar.

Ababri kom til Norge på begynnelsen av 80-tallet sammen med mannen og de åtte barna, for å arbeide. Før hun pensjonerte seg i 1996, arbeidet hun som renholder for ISS.

Også datteren Maria Benchi (47) og barnebarnet Sarra Benchi (28) reagerer sterkt på publiseringen av bildet på det de omtaler som «et rasistisk nettsted».

- Alle som kjenner henne, ser at det er Fatima, at det er mamma, sier Maria Benchi.

Bildet med Ababri er brukt for å illustrere en artikkel om betongklosser utenfor Oslo City, som er satt ut som sikkerhetstiltak.

«Koranklosser»

Informasjonsansvarlig Hege Storhaug kaller dem «koranklosser» i artikkelen.

De tre kvinnene er kritiske til at Storhaug kobler terrortiltakene med islam.

- Slike artikler gjør at folk blir enda sintere og at det blir enda mer hatkriminalitet, sier Sarra Benchi.

De mener Storhaug misforstår islam.

- Ingen av oss aksepterer terror. Islam sier at vi ikke skal drepe hverandre, sier Maria Benchi.

Kvinnene opplever stadig oftere å måtte forsvare islam når noen utfører terror.

Den 22. juli 2011 gråt Maria Benchi da hun hørte nyheten om bomba.

- Vi gråt og var veldig lei oss. Samtidig ba vi til Gud om at det ikke skulle være en muslim. For vi elsker dette landet, og det kunne gått utover oss, sier Maria Benchi.

Hun lengter tilbake til Norge når hun er på ferie i Marokko.

Vil anmelde

- Jeg er like glad i Norge som Marokko, kanskje mer, for her har jeg mitt liv og mine venner, barna mine er født og oppvokst her.

Maria Benchi sier hun snakket med daglig leder Rita Karlsen i HRS på mandag og ba om å få fjernet bildet, men hørte ikke noe tilbake.

Familien vil nå politianmelde HRS for å få bildet fjernet.

Men jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund sier at det kan bli vanskelig å nå frem.

Kan fotograferes på gata

- Som jeg ser det, er det rettslig sett ikke noe grunnlag for å få det fjernet, sier Foss.

Hun sier at du kan bli tatt bilde av i det offentlige rom. Unntak er hvis bildet berører retten til eget bilde, som faller inn under Åndsverkloven, men da må ansiktet være gjenkjennelig.

Også Jarle Aasland, leder i Pressefotografenes klubb, fremholder at mennesker på offentlige steder kan fotograferes.

- Men når du tar bilder av muslimer og publiserer dem på et islamkritisk nettsted, forstår jeg veldig godt at det oppfattes som ubehagelig, sier Aasland.