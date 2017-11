Feilinformasjon om psykologer

Bent Høie sier til Dagbladet 26.10. at «det har hastet mest å finne en løsning for de 16 psykologene som allerede har fått lisens, og som er i arbeid med å behandle pasienter i dag. De har flyttet, etablert seg med familie og kjøpt bolig fordi de hadde fått jobb. Så havnet de i limbo».

Det er flott at Høie endelig tar tak i saken, over ett år senere. Det er også flott at kunnskapsministeren og helseministeren endelig samarbeider om et tema som berører deres respektive departementer. Men det Høie sier gjelder også for de andre personene i denne saken som ikke jubler enda. Som Alexander Flottorp sier, så har majoriteten av de berørte også jobbet på samme måte under veiledning, med de samme oppgavene og i samme helsesystem, som dem på lisens.

Psykologenes lisenser forlenges nå ut året 2018, og de tilbys tilleggsutdanning slik at de kan få innvilget autorisasjon. At en psykolog får autorisasjon vil si at han/hun kan jobbe selvstendig som psykolog og at hans/hennes utdanning og påfølgende praksisperiode på lisens har blitt godkjent. Det er høyst kritikkverdig at psykologer utdannet i Ungarn som har jobbet med lisens i Norge i to år nå får beskjed om at de må bygge på sin utdanning før de kan få autorisasjon.

I over ett år har ELTE-psykologene forsøkt å få svar på hva som egentlig mangler i deres utdanning, uten hell. Dette reiser spørsmålet om hvorfor norske myndigheter først anerkjenner psykologene, for deretter å hevde at deres utdanning er mangelfull. La meg poengtere at Helsedirektoratet har innvilget autorisasjoner også etter praksisomleggingen i 2016, uten å kreve tilleggsutdanning først. Det er i tillegg 50 tidligere ELTE studenter som fikk avslag på lisens høsten 2016. Noen gikk i samme klasse som psykologene som har lisens og autorisasjon i dag. Den eneste forskjellen er ulike tidspunkt for når lisenssøknaden ble sendt.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anne Farseth, har tidligere hevdet at en av grunnene til at ELTE-søkere fikk avslag på lisens var at de først tok en norsk bachelorgrad som ikke inngår i studieløpet til å bli psykolog i Norge. Det hun ikke nevner er at det samme gjelder for psykologer utdannet i Danmark. Etter en norsk bachelorgrad, har studentene reist til Danmark for å ta en mastergrad på to år. Deretter har de vendt hjem og jobbet som psykolog på lisens i to år før de har fått autorisasjon – uten tilleggsutdanning. Liknende situasjon er det for psykologer utdannet i Polen som nå blir godkjent i Norge.

Hvordan forklarer Bent Høie den alvorlige forskjellsbehandlingen av like tilfeller? Det er over ett år siden saken begynte, og norske myndigheter sprer fremdeles feilinformasjon og grunnløse påstander om studiet i Ungarn. Det er helt hårreisende at et velferdsland som Norge kan holde på sånn, tilsynelatende uten å skjemmes en gang.