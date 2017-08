Filmskaper som kastes ut av landet, kjemper i retten: - Har påvirket min helse

(Dagbladet): - Jeg prøver å være positiv. Dette påvirker meg og andre kunstnere som ønsker å jobbe i Norge, sier Jabaly til Dagbladet utenfor rettsalen.

Det var 16. februar i år at dokumentarfilmregissør Mohamed Jabaly, som opprinnelig kommer fra Gaza, beskjed fra Utlendingsnemnda (UNE) om at han ikke får opphold i Norge og må forlate landet innen 6. mars. Siden da har han bodd i London og blitt forhindret i å jobbe med distribusjon av dokumentarfilmen «Ambulance», som har hatt stor suksess.

Jabaly saksøkte UNE fordi han mener at nemndas vurdering av hans kompetanse er feil. Til Dagbladet forteller han at saken har satt livet på vent.

- Dette har påvirket planene mine i ett år. Det har påvirket min helse. Jeg har ikke kunnet planlegge eller jobbe med prosjektene mine. Det har vært slitsomt. Jeg har gått glipp av mange muligheter for å presentere filmen, sier han.

Årsaken til avslag om opphold var at UDI og UNE hadde vurdert Jabalys utdanning innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse. Til tross for innvendinger fra blant annet Norske Filmregissører, interesseorganisasjonen for filmregissører, som Jabaly er medlem av.

Jabaly har jobbet som regissør i Norge siden 2014 etter at han fikk en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune. Jabaly har siden hatt stor suksess med dokumentaren «Ambulance» er blitt vist på NRK. Filmen er også blitt invitert til de største, internasjonale filmfestivalene.

- Relevant utdanning

Ifølge Jabalys advokat Runa Nordahl Hæreid handler saken om Jabaly er faglært eller ikke. Mens Filmbransjen sier ja, sier UNE nei.

- Han har særlige evner innen dokumentarfilmregi, har relevant utdanning fra universitetsnivå og seks år med relevant arbeidserfaring. Han har vist at han har talent. Det bekreftes ved priser han har fått og uttalelser fra nøkkelpersoner fra den Norske filmbransjen, sa Nordahl Hægreid innledningsvis i retten.

Til Dagbladet har Nordahl Hæreid tidligere uttalt at UNE ikke har tatt hensyn til den utdanningen Jabaly har på universitetsnivå selv om dette regnes som relevant utdanning for en filmskaper.

I sin innledning retten startet hun med å gå grundig gjennom Jabalys formelle utdannelse og arbeidserfaring med film. Hægreid gikk gjennom kravene til å være faglært og hvor lista legges for arbeidsinnvandring. Ifølge Hægreid er vedtaket om å kaste Jabaly ut av landet i strid med lovgivers intensjon.

- Man betegnes som faglært hvis man har spesielle kvalifikasjoner. Etter norsk rett holder det med fagbrev fra videregående nivå. Terskelen for å være faglært ble senket i 2002. Det sier noe om hva lovgiver har tenkt og hvor man ønsker å legge lista for arbeidsinnvandring, sa hun.

Hun påpekte også at det er mange veier til regissøryrket og at man kan være kvalifisert som regissør uavhengig av bakgrunn. Hun understreket at det var særlig viktig at det i denne saken blir gjort en konkret og individuell vurdering av Jabalys utdanning og kompetanse.

Kan ikke reise til Gaza

Ifølge UDI og UNE har ikke Jabaly fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag, og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning.

I slutten av februar bestemte Jabaly seg for å gå rettens vei for å kunne bli i Norge. Han har tidligere uttalt til Dagbladet at å reise tilbake til Gaza blir vanskelig hvis vedtaket fra Utlendingsnemnda blir stående.

- Det er umulig å komme seg til Gaza med fly fordi det finnes ikke noen flyplass. Å komme seg dit via Egypt er også vanskelig siden grensene fortsatt er stengt. Jeg har egentlig ingen steder å dra, sa han.

Definisjon av fagkompetanse

Ifølge Jabalys advokat er det selve definisjonen av Jabalys kompetanse som er det sentrale spørsmålet i saken.

Hun gikk grundig gjennom kopier av Jabalys vitnemål fra 2010 og fagsammensetningen fra de to årene han studerte ved universitetet i Gaza. Blant annet har Jabaly en fagsammensetning med informasjonsteknologi, programmering, design, web-programmering, visuell programmering, promotering og multimedia-fag.

Nordahl Hæreid trakk også fram at Jabaly har jobbet til sammen hundre prosent for to filmselskaper i Gaza. Det var gjennom dette arbeidet han fikk visum til Norge i 2014 for å jobbe ved filmveksthuset i Tromsø kommune hvor han startet med filmprosjektet «Ambulance».

At UDI og UNE vedtok å sende Jabaly ut av landet, har i følge advokaten hatt konsekvenser for promoteringen av filmen. Hun understreket at promotering blir ansett som en viktig del av regissørens arbeid.