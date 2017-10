Finsk pianist jager melodiene på et rytmisk heftig trioalbum

CD: Pianisten Aki Rissanen jazzdebuterte med fjorårets «Amorandom», som ble kåret til fjorårets jazzalbum i Finland. Han følger opp med «Another North» (utgis 10. november). Fra første strofe slår han an en hissig rytme, først med piano, siden med et intrikat samspill med bassist Antti Lötjönen og batterist Teppo Mäkynen.

Den rytmiske energien fortsetter med vekslende tempo og melodiføringer som minner mer om Thelonius Monk enn Bill Evans, for å si det slik. Rissanen har sin egen måte å bruke pianotrioen på; besettende og suggererende, med et tempo som suger lytteren inn i musikken.

Rissanen improviserer med et tett driv over tangentene. Han jager inn i overraskende musikalske landskap mens han varierer de intrikate melodiene. «Another North» er et album du stadig oppdager nye elementer i, og Rissanen er utvilsomt et navn du vil høre igjen.

Den portugisiske pianisten Mário João Laginha dos Santos utgir albumet «Setembro», et lyrisk og sprelsk album, sammen med saksofonisten Julian Argüelles og den rutinerte, norske batteristen Helge Andreas Norbakken (Mari Boine m.fl.). Et lyst og lekende lekkert album album, som innbyr til stadig å finne nye overraskelser.