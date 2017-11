Flere «House of Cards»-ansatte med beskyldninger om seksuell trakassering fra Kevin Spacey

(Dagbladet): Åtte personer, som for øyeblikket jobber på settet til Netflix-serien «House of Cards», eller som har jobbet der tidligere hevder til CNN at Spacey har vært et problem for unge, mannlige ansatte på settet. Ifølge CNNs kilder handler det om upassende berøring og kommentarer.

En produksjonsassistent forteller også om seksuell trakassering fra Spacey under innspillingen av en av seriens tidligere sesonger.

De åtte som har snakket med CNN ønsker å være anonyme av frykt for hvilken konsekvenser det vil ha for deres profesjonelle liv.

Beskyldningene mot stjerna vokser etter at Anthony Rapp beskyldte Kevin Spacey for å prøve seg på ham under en fest i Spaceys hjem for 30 år siden. På det tidspunktet var Rapp 14 år.

BBC meldte første november at en lang rekke personer sto fram med trakasseringshistorier hvor skuespiller Kevin Spacey («House of Cards») er involvert.

Blant annet skal Spacey ha grafset en filmskaper ved navn Tony Montana i skrittet i en bar i Los Angeles i 2003. Montana hevder han ble traumatisert.

Var i sjokk

En tidligere produksjonsassistenten på «House of Cards»-settet hevder at Spacey skal ha trakassert ham seksuelt da han skulle kjøre skuespilleren til «House of Cards»-settet 30 mil utenfor Baltimore.

Da de nærmet seg settet skal Spacey, som kjørte bilen, først ha puttet hånda si på mannens bukse uten samtykke.

Mannen forteller at han var i sjokk.

- Han var en mann i en veldig mektig posisjon, mens jeg var langt nede på rangstigen, sier han.

I Spaceys trailer på settet skal Spacey også ha blokkert veien for mannen og prøvd seg på ham.

Da Spacey ble avvist skal han ha flyktet fra traileren og kjørt fra settet.

Produksjonsassistenten rapporterte ikke hendelsen til politiet, men betrodde seg til en medarbeider om det som hadde skjedd. Han skal også ha fortalt dette til sin leder, som sørget for at mannen aldri ble alene med Spacey på settet.

Rutinemessig trakassering

Til CNN sier mannen at han ikke tror han er alene om å oppleve upassende oppførsel fra Spacey.

- Det var et giftig miljø for unge menn som måtte være i kontakt med ham.

CNN har snakket med flere kilder, som støtter mannen i at Spacey skapte et giftig arbeidsmiljø for unge menn.

Et annen arbeider på settet forteller at Spacey rutinemessig trakasserte ham under innspillingen.

- Han kunne komme inn og massere skuldrene mine bakfra eller legge armene rundt meg og ta på magen min, noe som i normal interaksjon ikke er passende, sier han.

En venn av mannen forteller til CNN at mannen har betrodd seg om Spaceys oppførsel i løpet av tiden det har tatt å spille inn «House of Cards»-sesongene.

Spacey selv har ikke villet gi noe svar til CNN om de nye beskyldningene.

Oppretter kriseteam

Strømmegiganten Netflix svarer i en kommentar at:

«Netflix ble nettopp gjort oppmerksomme på en hendelse som skjedde for fem år siden og at saken ble raskt løst. Vi satte innspillingen på pause på tirsdag, da vi visste at Spacey ikke skulle jobbe før på onsdag. Netflix har ikke hørt om andre historier som involverer Spacey på settet. Vi fortsetter å jobbe for å opprettholde et trygt og respektfullt arbeidsmiljø og vil fortsette med dette».

MRC, produksjonsselskapet bak «House of Cards», opplyser at de har opprettet en anonym telefontjeneste for klager, kriseteam og juridiske rådgivere i seksuelle trakasseringssaker tilgjengelige for mannskapet.

Andre ansatte forteller at de har vært vitne til Spaceys oppførsel. Ifølge en kamerassistent skal Spaceys beføling ha skjedd slik at alle på settet så hva som skjedde. Ingen klaget fordi folk var redde for å miste jobben.

Ifølge en annen produksjonsassisten skal det ha vært kjent at Spacey oppførte seg upassende mot mannlige arbeidere på settet.