Jeg forsøker hver dag å leve etter, heie på og bidra til å bygge opp de verdiene som preger det norske samfunnet. Det er de verdiene som har gjort meg til den jeg er, og de har gitt meg muligheter jeg knapt kunne drømme om mange andre steder. Men den debatten om norske verdier som har preget valgkampen så langt, den kunne jeg godt vært foruten.

Det er nok ikke så mange utenfor Norge som følger valgkampen vår spesielt tett. Men om noen gjør det, må de nærmest få inntrykk av at vi er en nasjon i identitetskrise, at verdigrunnlaget vårt er i spill, og at usikkerhet og pessimisme preger samfunnet vårt. Det er heldigvis feil. Derfor er det synd at noen politikere ser seg tjent med å utvise en så dårlig selvtillit på landets vegne, og det er synd at de samme politikerne vil fremheve så banale trekk ved samfunnet som at mange liker brunost som en sentral norsk verdi, som attpåtil altså skal være under press.

Debatten om norske verdier er også en debatt om innvandring. Det er viktig å debattere innvandring og integrering, men jeg er redd vi har sporet fullstendig av de siste ukene. For vi tar skammelig feil hvis vi tror at alle som kommer hit til landet har et totalt forskjellig verdisett fra oss selv, og vi beveger oss i et skummelt landskap hvis vi tror at alle som kommer hit har et skjult mål om å undergrave våre verdier.Vi ville vært en nasjon av stor åndelig fattigdom om det inntrykket som skapes av oss i verdidebatten var sant.

Er det virkelig noen som tror på at de norske verdiene, verdier som har bygget verdens kanskje beste velferdssamfunn, verdier som ytringsfrihet, menneskeverd og respekt for forskjeller er så skjøre at de står i fare for å falle sammen og dø i møte med en ganske begrenset innvandring? Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranse. De vil selvsagt ikke at de dårlige verdiene de har forlatt alt for å komme vekk fra, skal få grobunn i sitt nye hjemland, og vi svikter våre norske verdier, vår dannelse og vår folkeskikk hvis vi setter mennesker i bås og tror det verste om folk.

For hva vil nyankommere tenke om oss nordmenn og våre verdier, om vi ser en kvinne som har flyktet fra Assads totalitære regime i Syria, en helt vanlig kvinne som ikke vil annet enn å gi barna sine en trygg oppvekst, og sier at denne kvinnen er en trussel mot vårt samfunn og våre verdier? Jeg tror de vil oppleve det som uanstendig. Jeg tror også vi risikerer at de på sikt vil oppleve en svakere tilknytning til det norske samfunnet, og at det dermed blir vanskelig å lykkes med integreringen av nye samfunnsborgere med gode, norske, liberale verdier. De verdiene vi har bygget vårt fellesskap og vår nasjon på, er hverken uforanderlige eller noe som tilhører oss alene.

Våre verdier er bygget opp over tid, de er påvirket av strømninger og mennesker fra andre deler av verden, og de er under kontinuerlig utvikling. Det er nettopp det som er deres styrke, vår styrke, at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier, og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.I dag er det en norsk verdi at vi ikke diskriminerer kvinner i arbeidslivet. Det er en norsk verdi at homofile, transpersoner og andre som er litt annerledes enn majoriteten har like rettigheter som alle andre. Slik har det ikke alltid vært.

At kvinner har rett til fri abort er en verdi som ikke stammer fra gamle dager, men som er kjempet frem av modige kvinner som utfordret datidens verdisyn. Allmenn stemmerett og opphevelsen av jødeparagrafen i grunnloven er andre verdier som tidligere generasjoner har måttet sloss for. For verdiene våre er alltid under utvikling, og forhåpentlig alltid til det bedre.Det er også krefter i samfunnet som vil endre våre verdier i gal retning, som vil ha oss til å frykte fremmede, at vi skal være oss selv nok, at vi skal leve i en sneversynt boble av velstand og stengte grenser. Det er ikke mine verdier, det er ikke norske verdier. Og jeg frykter at de som nå vil fremstille våre gode verdier som truet, ender opp med å gå de reaksjonære kreftenes ærend, selv om jeg ikke vil mistenke noen for å gjøre det med vilje.

Jeg har selv vært en konservativ, pietistisk muslim, med verdier som stod langt unna det jeg mener i dag. Jeg har, blant annet takket være norsk skolegang, liberalisert mitt eget verdisyn. Jeg har deltatt i samfunnsdebatten om verdier i en årrekke, og det har i seg selv bidratt til å endre de verdiene jeg lever etter. Det er en utvikling jeg håper vil fortsette. Vi må fortsatt stå opp for de norske verdiene, og bekjempe tvangsekteskap, kvinneundertrykking, religionstvang, moralpoliti og alle andre tendenser i samfunnet som går på tvers av de verdiene vi er glade i. Men vi må aldri glemme at verdier alltid er i endring, i samfunnet og i individers sinn. Det betyr at vi ikke må mistenkeliggjøre, men tvert imot hylle de unge muslimske kvinnene som våger ta kampen for mer frihet for seg og sine.

Jeg tror bedre om det norske samfunnet, jeg tror bedre om det norske folk, enn å frykte at vi skal legge oss på rygg når vi ser fiender i horisonten. Jeg tror bedre om vårt fellesskap enn at det skal kollapse under press. Jeg tror tvert imot at vi står sterkere sammen når vi er ulike, med ulike tradisjoner, ulik smak og ulike livshistorier, men med noen felles verdier som ikke er til forhandling, men som alltid er åpne for å bli enda bedre.

For det er en viktig, norsk verdi at vi alltid kan bli bedre, gjennom arbeid, gjennom dialog og gjennom økt kunnskap om oss selv og andre. Det er en norsk verdi det er verdt å bevare, og som ikke forsvinner bare fordi noen velger et annet pålegg enn brunost på brødskiva.