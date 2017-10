Flytt en riking

En vanlig kommentar fra landets ledende politikere er at folk må regne med å flytte på seg for å få jobb. Vi kan ikke vente at arbeid til alle dukker opp under nesa vår, selv ikke i kommunen der vi bor. Og vi kan i hvert fall ikke regne med at staten skal bære oss og inntektsbehovet vårt i all framtid.

Slik sett har landets politikere ingen problemer med å forvente at folk gjør ganske store inngrep i egne liv, for å sikre velferdsstatens bærekraft. Begrunnelsen er som følger: Fordi mindre oljepenger og manglende skattevilje og så videre er vi nødt til å kutte i utgiftene og øke inntektene. Mennesker må jobbe, ellers er vi fucked.

Staten er altså beredt til å tvinge folk til å flytte på seg for å løse problemer. Her mener jeg det ligger et uforløst potensial. Bare hør her:

I Dagbladet kunne du fredag lese om en milliardærs heltemodige innsats for å redde Grimstad kommune. Kommunen, som har slitt med underskudd i mange år, ble reddet av at krafttraderen Einar Aas tjente 95000 kroner i timen, hver dag, hele året i 2016.

Med 833 millioner i inntekt, betalte han så mye skatt at Grimstad satt igjen med et overskudd på kommunebudsjettet med 49 millioner kroner. Slik blir det skoler og sykehjemsplasser av! For en mann, ass. Førtiseks år og kommunesupermann.

Vi har også i det siste kunnet lese om kommuner som nå mister 800 millioner i inntekter fordi regjeringen fjerner den såkalte maskinskatten. Hvordan de skal dekke inntektstapet når statens overgangsordninger utgår i 2023, har til nå vært uklart. Men bare til nå!

Svaret er selvfølgelig å flytte en riking til kommuner som sliter. Hvis skolene forfaller og de eldre lider, omplasserer vi bare en av døtrene til Johan H. Andresen. Eller kanskje aller helst Olav Thon. «Flås største velgjører» kan vel også redde Halden.

Uansett: Nekter dem, eksproprierer vi alt de har. Her er det statlig oppnevnt ROBEK-dødar eller ingenting. Det er tross alt velferdsstaten det står om.