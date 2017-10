Født sånn og forblitt sånn

Så ble de gamle penger et år eldre. Skattelistene, oversikten over landets inntekter og formuer, ble sluppet i går og forteller en historie om kroner og øre som modnes godt med tiden. De rike blir rikere – i marsjfart.

Noen av Norges rikeste har vært på lista så lenge at vi har fått et familiært forhold til dem. Kjell Inge Røkke og Trond Mohn er ikke bare kjendismilliardærer, men også symboler på et norsk industrieventyr og eksplosiv velstandsutvikling. Reitan-slektas Rema 1000 har vært en institusjon for folks varehandel i årevis og et milliardforetak for dem selv. Olav Thon ble født ti år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge, og det føles som han har preget rikingtoppen like lenge.

Det er imidlertid flere vi gjerne skulle sett på lista. Sju dager før nasjonaldagen i 2006 kunne vi lese at John Fredriksen forlot oss for å bli kypriot. Skatteflyktningen ble siden etterfulgt av Stein Erik Hagen og avkom, selv om den selverklærte pariaklassen valgte Sveits som yngleplass for bankboka framfor Kypros.

Av milliardærer med norsk pass, er andre på formuestoppen nyere bekjentskaper. Førsteplassen innehas av tjuefire år gamle Gustav Magne Witzøe, som en morgen i 2011 sto opp og arvet et oppdrettsimperium på Frøya. Med drøyt elleve milliarder i formue, er han antakeligvis kommet for å bli.

Den bedriften er Witzøe neppe alene om. Også Norges fjerde og femte mest velstående mennesker er arvinger. Søstrene Katharina og Alexandra Andresens formuer er på drøye sju milliarder hver. Overført fra far og tobakksarving Johan H. Andresen.

Witzøe og Andresen er imidlertid ikke alene om å bli født sånn. I 2015 var hele 77 av Norges 100 rikeste rike som et rent produkt av nedarvet privilegium. Til felles har de at de etter alle solemerker vil forbli sånn. Vederlagsfritt, med vennlig hilsen Solberg-regjeringen. Etter at regjeringen fjernet arveavgiften er nettopp arv den minst arbeidsintensive veien til rikdom. Er du renholder skattlegges du for inntekten din. Arver du, slipper du.

Det er både urettferdig og farlig. Norge er et velfungerende land takket være blant annet små forskjeller mellom folk. Det innebærer at de med sterkest rygg skal bære den tyngste børen.

Det betyr ikke at de rikeste skal skattes i hjel. Norge trenger tilgang på privat kapital. Men mye tyder på at de kan bære langt mer enn i dag.



Når formuesveksten blant de rikeste drar fra resten, samt overføres skattefritt til neste generasjon, vil forskjellene bare øke. Nesten alle var enig i at den forrige arveavgiften ikke fungerte etter hensikten, men løsningen på en dårlig innrettet skatt må ikke være å fjerne den.