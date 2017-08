Forlik mellom TV2 og Helene Husvik

(Dagbladet): Sportsanker Helene Husvik og TV 2 er blitt enige melder VG.

Den tidligere «FotballXtra»-programlederen Helene Husvik (27) gikk til søksmål mot kanalen i mai etter at hun fikk beskjed om at hun er overflødig i TV 2, og ble deretter tilbudt sluttpakke.

- Jeg mener oppsigelsen er usaklig, og ser frem til å prøve saken for retten. Utover det henviser jeg til min advokat Trond Erik Solheim, sa Husvik til VG i mai.

Det var Nettavisen som først omtalte at partene i saken kom til enighet i dag.

Slutter

Husvik og TV 2 møttes til rettsmekling onsdag. Partene ble enige om en avtale om at Husvik slutter i kanalen.

Til VG sier TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand at hun ikke ønsker å gå inn på detaljene i saken, men at TV 2 er glade for at partene er blitt enige.

Nedbemanning

Husvik var en av fem personer som følte seg urettferdig behandlet i forbindelse med TV 2s nedbemanningsprosess og som gikk til sak mot arbeidsgiveren.

I mai varslet TV 2 at kanalen måtte kutte 350 millioner kroner innen 2020.

Kanalens strategiplan, som da ble presentert, innebar store kutt og betydelig nedbemanning. Det skriver nettstedet Kampanje som omtaler dette som det viktigste allmøtet i TV 2s historie.