Forvandlingen

- Hans foreldre er langt unna religion. De ber ikke engang, de er veldig sekulære, vanlige usbekere som ikke stikker seg ut på noen måte.

Det sier to naboer til familien Saipov i bydelen Uchtepa, sør i den usbekiske hovedstaden Tasjkent, til Radio Free Europe. Det var i denne familien terroristen Sayfullo Saipov vokste opp som eldste sønn, med tre yngre søstre. I et hjem i Usbekistans øvre middelklasse. Familien eier i hvert fall en klesbutikk i den lokale basaren, i den relativt kjøpesterke middelklassebydelen der de bor. Og de eier et godt møblert hus og en bil.

Familien, som ble avhørt av usbekisk politi onsdag, men som ikke har villet si noe til journalister, er ganske sikkert i sjokk. Alt tyder på at de hadde lagt et løp der den eldste sønnen skulle etablere seg i USA, slik at i det minste han skulle være sørget for, for Usbekistan er et av de fattigste, mest korrupte og mest undertrykkende land i verden. De som vil sine barns beste - og som har midler til å gjøre noe med det - ser neppe noen framtid for sine barn i Usbekistan

Kanskje håpet familien at søstrene kunne komme etter til USA, når sønnen hadde etablert seg? Hvis ikke kunne døtrene kanskje håpe på å bli godt gift i dette strengt tradisjonelle landet i Sentra-Asia, og kanskje ville det også være en ekteskapelig kapital å ha en bror - og dermed et bein, ja, i det det minste ei tå - i USA. Vi vet ikke, men det er ikke urimelig å tenke seg at eldstesønnen var tiltenkt en rolle som et brohode for familien Saipovs globale klassereise?

Klassereise. Nettopp. Det var bare det at Sayfullo Saipovs klassereise etter hvert gikk i gal retning. Da han kom til USA og Ohio bodde han hos en venn av faren, og hans familie, som også kom fra Usbekistan. Han kom - som de aller fleste emigranter - til sine egne. Han jobbet først i et lager. Så ble han lastebilsjåfør, og det ser ut til at han har kjøpt seg en lastebil. Ifølge venner har han fortsatt et veldig positivt bilde av USA. Så går det til helvete med lastebilen, og avgifter han ikke er i stand til å betale. Så sier venner - stort sett med bakgrunn fra Usbekistan - at han kunne være utagerende, og si ytterliggående ting. Og så begynte han å kjøre drosje for Uber i New York området.

Den øvre middelklassegutten som hadde vokst opp i søvnige Tasjkent, i det postkommunistiske diktaturet til Islam Karimov, hadde prøvd lykken i USA. Uten å lykkes. En venn sier til amerikanske medier at Sayfullo Saipov hadde diskutert om han skulle flytte tilbake til Usbekistan, etter at landets nye president Sjavkat Mirzijajev, hadde oppfordret usbekere i eksil om å komme hjem, da han var på FNs hovedforsamling i New York tidligere i høst.

Tilbake til start, altså. Og så mye for Sayfullo Saipovs klassereise. Imens levde han livet i den bobla mange emigranter kommer inn i - og aldri ut av. Folk som kjenner ham har lagt ut klipp på Youtube. Der snakker de, ikke engelsk, og ikke usbekisk, men av alle ting, russisk. Trolig skyldes dette at Saipovs venner bor i et ex-sovjetisk emigrantmiljø, der Lingua Franka er russisk. Det vitner i hvert fall ikke om å være godt integrert i USA.

I slike bobler - der klassereisen går den gale veien - fant altså IS-videoer med halshogging og annen propaganda veien til Sayfullo Saipovs mobiltelefon. Til sammen skal det ha vært 400 slike videoer der. Denne ukas terrorhandling skal ha vært planlagt i flere uker, sier politiet i New York. Men grunnen for terrorhandlingen var åpenbart beredt lenge før det. Det er ikke en vill spekulasjon å si at den usbekiske unge mannens klassereise, der drømmen - the America Dream - ble et mareritt.