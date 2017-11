Fra ny norsk soul til undergrunnsrock - dette bør du sjekke ut på musikkfronten

ALBUM: Om du trenger å vaske ut øregangene og rense sjelen, kan Aiming For Enrikes nye album «Las Napalmas» være et bra sted å starte. Osloduoens spastiske, vrengmarinerte instrumentalrock er både besnærende, original, vakker, bråkete og fengende - alt på en gang. Det handler om variasjoner over et tema og om å lage langstrakte dynamiske bølger som borrer seg inn i hjernen og blir værende til man får ristet løs en drøy halvtime seinere.

Torgrim Øyre

ALBUM: De beste dj-miksene er som reiser. Kerri Chandler, den kjærligste platekusken av dem alle, tar dette bokstavelig på sitt strålende første bidrag til DJ-Kicks-serien. «I just wanna take you on a little trip through my city», forteller han innledningsvis, før han ledsager oss gjennom New York: jazzfunk, disco, raa&b og litt tidlig hip-hop, i tillegg atmosfærer fra gatene. Like greit å bare avlyse den storbyferien.

Kim Klev

SINGEL: I en sjanger hvor flaue klisjeer langt oftere er regelen enn unntaket, følger Toten-sangeren Fieh overbevisende i fotsporene til neo-soulens helter - samtidig som hun leverer et tidsriktig slag mot patriarkatet. 22-åringens drivende harmonier og lekne vokal kjører debutsingelen «Glu» rett inn i hjernebarken, hvor den passende nok fester seg som nettopp lim. Flere låter av dette kaliberet, og vi snakker fort en ny, norsk live-favoritt.

Mathias Rødahl

ALBUM: Klissklass, snørr og ektoplasma: Å lytte til rødtoppen Archy Marshalls atmosfæriske andrealbum som King Krule føles som ha å ramlet ned i kloakken, seilende gjennom byens underverden. «The Ooz» er lang og rar, men så fort skivas marerittaktige, taffeljazz-pregede postpunk har krøpet inn under huden på en, klarer man ikke legge den fra seg. Et bedre lydspor til høstdepresjonen skal man lete lenge etter.

Kim Klev

VIDEO: Begrepet intimopptreden har fått en helt ny betydning takket være NPR og deres årelange Tiny Desk Concert-serie. Allerede velsignet av alt fra TPain, The XX og Randy Newman, til Hanson, Adele og Anderson. Paak, var det forrige uke bassistmagikeren Thundercat sin tur til å gjeste Bob Boilens kontorpult. Ikke overraskende et besøk av den minneverdige sorten, som nå kan nytes i all sin nedstrippede herlighet på npr.org.

Mathias Rødahl

ALBUM: Hanne Hukkelberg har spilt en viktig rolle i utviklingen av moderne norsk pop-lyd. «Trust» er hennes femte plate og tematikk er jaget etter anerkjennelse i dagens sosiale medier-virkelighet og identitetsforflatningen det medfører. Musikalsk er hun spiss og framoverlent som alltid. Det knatrer og knirker i underlaget mens Hukkelbergs klangfulle stemme prosesseres, vris og vrenges på. Det er smart, overraskende og fengende på sine egne premisser.

Torgrim Øyre