«Game of Thrones»-forfatteren avslører at flere av de døde i tv-serien kan dukke opp høyst levende i nye bøker

(Dagbladet): George R.R. Martin er mannen som har skrevet historien bak HBO-serien som inneholder tidenes mest episke familiefeider, de mest blodige og spektakulære slagene, og ikke minst - alle de utspekulerte, intrikate detaljene som har gitt grobunn for ville teorifester på diverse fanforum.

Kassasuksessen «Game of Thrones» er basert på George R.R. Martins populære bokserie «A Song of Ice and Fire».

Ser ikke «Game of Thrones»

Serien er nå inne i sin sjuende sesong - og hver episode er blitt sett av over 30 millioner mennesker.

George R.R. Martin er imidlertid ikke én av dem. Han foretrekker å ikke se serien, forteller han til det amerikanske magasinet Metro.

Den 68 år gamle forfatteren sier nemlig at han ikke har tid til å følge med på «Game of Thrones» fordi han er opptatt med å skrive og å reise rundt på ulike turneer.

Samtidig tar han seg tydeligvis tid til å se på tv - men da er det andre serier han følger med på: sånn som for eksempel «The Last Kingdom», som han postet en henvisning til på Twitter for kort tid siden.

The 2nd season of @TheLastKingdom based on Bernard Cornwell's Saxon series, was just as good as the first. I hope there will be a season 3. pic.twitter.com/xaxs7jXtWn — George RR Martin (@GRRMspeaking) August 9, 2017

Forfatteren holder for tida på med den foreløpig siste boka i serien, som har fått tittelen «The Winds of Winter». Den har han holdt på med omtrent like lenge som tv-serien har gått på lufta - nemlig i seks år.

George R.R. Martin har ikke noe svar på når han vil bli ferdig med den neste boka, selv om ryktene vil ha det til at den kan bli klar i løpet av neste år.

- Går hver sine veier

- Bokserien og tvserien går hver sine veier. På skjermen blir karakterene drept uansett hvilken vei du vrir og vender på det. Omtrent 20 av dem har dødd allerede, men for meg er de fremdeles i aller høyeste grad i live, og de kommer til å dukke opp i ei ny bok seinere, sier Martin til Metro.

I et intervju med TIME i juli sa Martin at tv-showet er noe helt annet enn bøkene, og at man nå var kommet til et punkt der tv-programmet hadde begynt å få sitt eget liv.

- Jeg har selvfølgelig hatt en finger med i spillet når det kommer til tv-programmet, og det har jeg hatt siden begynnelsen. Men mitt hovedfokus er nødt til å ligge på bøkene, sier han til TIME.

- Fanteorier fører ingen vei

Martin har en enorm fanskare, og blant brukerne på diskusjonsforumet «Reddit» diskuteres det ofte teorier om hva som kan komme til å skje både i bøkene og i tvserien.

Å møte fansen sin eller diskutere arbeidet sitt med dem, har «GoT»-forfatteren ingenting imot. Men der stopper det. Sitter du inne med en knakende god idé eller en spennende tvist til plottet, kommer nemlig ikke Martin til å bruke dine ideer.

- Jeg har nok ideer selv. Noen ganger virker fanteorier veldig groteske, andre ganger kan de virke overraskende gjennomtenkte. Men uansett - de fører ingen vei, sier han til Metro, og smiler.

Les også: