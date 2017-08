«Game of Thrones»: Sesongfinalen kan gi oss det oppgjøret «alle» har ventet på

(Dagbladet): Etter det som av mange hylles som en av «Game of Thrones» beste episoder, er det nå bare en liten uke igjen til denne sesongens siste kapittel.

Tradisjonen tro har HBO sluppet en trailer med en liten smakebit av hva vi kan vente oss - en smakebit som ofte hinter mer enn den avslører.

At denne artikkelen og videoen inneholder spoilere bør være overflødig å nevne, men nå er det i alle fall gjort.

Der episode seks bare ga oss utviklingen på nordlige breddegrader, virker det som om sesongfinalen i all hovedsak er lagt til sydligere strøk.

Det er riktignok et klipp av Sansa Stark på Winterfells brystvern, men episodens høydepunkt blir utvilsomt toppmøtet mellom de viktigste personene i Westeros.

Jon Snow, Tyrion Lannister, Theon Greyjoy, Jorah Mormont, Davos Seaworth, Brienne of Tarth og Podrick Payne dukker alle opp i bildet idet de marsjerer inn i den colosseumliknende konstruksjonen - en arena som etter alt å dømme befinner seg i King's Landing.

Daenerys er ikke synlig i denne scenen, ei heller de to gjenværende dragene hennes, men det er ikke dermed sagt at de ikke vil gjøre en opptreden. Det er mange steder å lande en bevinget reptil her.

Det hintes også om en scene der Grey Worms «unsullied» beleirer Jamie Lannister og Bron i Highgarden eller King's Landing. Samtidig er Cerseis tvillingbror til stede under toppmøtet, så forutsatt at det er her sesongen slutter, kommer han mest sannsynlig levende fra det tidligere høysetet til Tyrellene.

Begge Clegane-brødrene glimrer med sitt fravær i traileren. Om det betyr at oppgjøret mellom de to er satt på vent er usikkert, men det vil være naturlig for begge å gjøre en opptreden i arenaen.

«Cleganebowl» er noe fans over hele verden har gledet seg til i årevis, og det faktum at Sandor i sesongtraileren står i den samme arenaen og trekker et sverd, gjør at mange tror det omsider er duket for duellen.

Det eneste som er sikkert er at det endelige svaret får vi først neste mandag, før vi alle kan gå inn i en kollektiv og abstinenspreget depresjon med innslag av svettetokter, krampegråt og fosterstilling mens vi venter på de siste seks episodene.