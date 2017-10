George Bush senior (93) beklager seksuell berøring av kvinne

(Dagbladet): Tidligere USA-president George H. W. Bush (93) sier unnskyld til skuespiller Heather Lind (34) etter at hun anklaget han for seksuell trakassering.

Lind, kjent fra tv-serien «Turn: Washington's Spies», fortalte om sitt møte med eks-presidenten i en Instagram-post som nå er slettet.

Til et bilde av Barack Obama som håndhilser på Bush, ved siden av flere andre eks-presidenter, skrev hun at hun har stor respekt for flere av mennene i bildet, men at møtet med George Bush senior for fire år siden ikke ble et positivt et for hennes del, ifølge People.

Ifølge Lind skal eks-presidenten ha berørt henne på en seksuell måte da de poserte for et bilde under promoteringen av en historisk tv-serie Lind spilte i.

«Han tok meg ikke i hånden. Han tok på meg bakfra fra rullestolen sin samtidig som kona Barbara Bush sto ved siden av han. Han fortalte meg så en grov vits, og tok på meg igjen mens vi ble fotografert», skriver Lind.

Videre i Instagram-posten forteller skuespilleren at eks-presidentens kone himlet med øynene som for å si «ikke igjen».

«Sikkerhetsvakten hans sa at jeg ikke burde ha stått ved siden av han i bildet. Vi fikk instruksjoner om å kalle han for Mr. President», lyder posten.

Unnskylder seg

Den tidligere presidentens talsmann, Jim McGrath, har i ettertid kommet med en unnskyldning til People:

«President Bush ville aldri - under noen omstendigheter - med vilje gjøre noen opprørt. Han beklager innstendig hvis hans forsøk på humor har støtt Ms. Lind.»

Flere anklager

Anklagen kommer etter at en rekke kvinnelige skuespillere anklaget Hollywood-produsenten Harvey Weinstein for seksuell trakassering og overgrep. Kjente skuespillere som Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Game of Thrones-stjerna Lena Headey er kun noen få av de mange som har anklaget Weinstein for seksuell trakassering.

I lys av Weinstein-skandalen startet skuespiller Alyssa Milano emneknaggen #metoo, og millioner av kvinner over hele verden har siden delt sine historier.

Andre kjente menn har også fått anklager mot seg. Deriblant regissør James Toback og motefotograf Terry Richardson som nå har blitt bannlyst av de store motemagasinene.