Jeg mistet altså hodet. Eller, egentlig så var det artikkelen jeg mistet. Og så mistet jeg hodet. Det var sånn det var. Jeg må innrømme at det skjer fra tid til annen. Når gud vet hvem det er, spiller meg et puss, slik at artikkelen forsvinner.

Det er altså sånn at det av og til går en faen i maskinene, i datamaskinene. Jeg kan ikke forklare det på annet vis. Det går en faen i maskinene, som gjør at en artikkel forsvinner, og av grunner jeg ikke kan begripe, plutselig ligger på sportens katalog. Da ser jeg guder og djevler i alle ting, ja, jeg må innrømme det, særlig i maskinene.

- Neida, det er ikke du som har gjort noe galt, artikkelen har bare lagt seg på sporten, og det har den valgt selv, sier en ung mann på utviklingsavdelingen, og prøver å være pedagogisk.

Jeg ser tomt på min skjerm, og må erkjenne sannheten i bibelordet om at herren gir, og herren tar (Jobs 1:21). I dette tilfellet hadde han altså tatt min artikkel og sendt den i bane rundt jorden på planeten Sport. Artikkelen handlet om partikongressen i Kina. Og kanskje var det fordi kongressen hadde en så klar vinner, at artikkelen havnet på planeten Sport. For herrens veier er - som kjent - uransakelige.

Hver morgen kommer han seilende inn i redaksjonen på brett. Nei, ikke nettbrett, som man kanskje skulle tro, siden han er datakyndig. Men på et brett som han står på. Han kommer altså seilende som en annen gud gjennom redaksjonslokalene, og utstråler full kontroll over både brettet og våre arbeidsredskaper her i redaksjonen.

- Gud er i alle ting, tenker jeg, og ser på min skjerm. Før jeg ser den salvede seile inn til sin pult, og legge lydløst til, stanse akkurat i tide, omtrent slik bare de aller beste seilerne pleide å gjøre i båthavna i Drøbak.

Selv opplever jeg at jeg gjennom teknologien blir stadig mer kjent med meg selv. Det siste er altså at jeg har blitt en moderne panteist, eller kanskje snarere en postmoderne panteist. Med en godt utviklet evne til å se gud og djevler i alle ting.