Halloween-kostymene som vekker avsky

(Dagbladet): Halloween, natta før allehelgensdag 1. november, faller i år på en tirsdag.

Mange har likevel planer om å legge feiringen til helga, noe kostymebutikken Standard i Oslo har fått føle på.

- Det er ganske hektisk, og det begynner å bli tynt nå, forteller daglig leder Jan Kingell til Dagbladet.

Kingell forteller at de mest populære antrekkene i år er en etterlikning av den amerikanske presidenten.

- Vi har solgt bøtter og spann av Donald Trump-kostymet.

En annen populær ikledning er det som skal se ut som de amerikanske fangedraktene. Ellers går ting som heks og vampyr alltid igjen, ifølge Kingell.

Men det er ikke bare klassiske kostymer man kan velge fra, og flere ulike kostymer har fått mer negativ enn positiv omtale den siste tida.

«Helt fra andre verdenskrig»

Tidligere denne måneden ble det oppstandelse da flere amerikanske nettbutikker solgte et såkalt «Anne Frank»- kostyme.

Kostymet består av en blå kjole, ei grønn lue og en brun skulderveske.

Nettbutikken lovet kundene om at barna med dette kostymet kunne leke «rollen som en helt fra andre verdenskrig.»

Mange syntes at kostymeideen var smakløs, noe som førte til at en av forhandlerne, nettbutikken halloweencostumes.com, fjernet den. Det skriver blant andre Washington Post.

Upopulært med indianerkostyme

På Standard i Oslo har ikke Anne Frank-kostyme vært en del av sortimentet.

Daglig leder Jan Kingell forteller også at heller ikke indianerkostymer har vært populært i forbindelse med årets halloween, til tross for den store oppmerksomheten rundt Siv Jensens kostymevalg for et par uker siden.

- Indianere har ingenting med halloween å gjøre. Det har vært mye styr rundt det nå, og er blant det ordet som folk søker mest på på nettet. Men vi har ikke solgt så mange drakter, forteller Kingell.

Det var i anledning høstfesten i Finansdepartementet at Siv Jensen tok på seg et indianerkostyme.

Mange mente at kostymet var krenkende, og brukte ordet kulturell appropriasjon som argument, noe som betyr at medlemmer av en dominant kultur bruker elementer fra det som er eller har vært en underlegen gruppe i samfunnet.

Kjendisoffer og anoreksi

Også under tidligere markeringer av halloween, har flere kostymer fått tyn for usmakelighet.

Bare ei uke etter det mye omtalte ranet av realitydronningen Kim Kardashian West i Paris i fjor, dukket det opp et noe utradisjonelt halloween-antrekk på markedet.

Kostymepakka, som ble solgt for drøye 600 norske kroner, inneholdt blant annet en badekåpe, tau og en svart parykk.

Kardashian West ble selv bundet fast under ranet.

- Halloween skal være gøy, og av til kan latter gjøre vanskelige situasjoner lettere, sa Jonathan Weeks, sjefen for kostymeprodusenten Costymeish til The Time.

Uttalelsen kom etter en kritikkstorm mot antrekket.

Politikk og spiseforstyrrelse

I fjor vakte «Girls»-stjerna Lena Dunham oppsikt i sitt kreative kostyme, basert på et opptak som viser Donald Trump blant annet si «bare klå dem i skrittet» om kvinner.

Uttalelsen var en del av en samtale hvor presidenten beskrev hvordan man kan oppføre seg rundt kvinner når man «er en rik og kjent mann som ham selv».

I 2015 var det kostymet «Anna Rexia» som ble gjenstand for furore. Som navnet avslører, skulle drakta ment for kvinner forestille spiseforstyrrelsen anoreksi.

- Skal anoreksi være morsomt? Beklager, jeg er en overlevende og syns ikke det er noe som helst morsomt med dette kostymet, uttalte bloggeren Jessi Davin da, om kostymet som solgtes i relativt stor skala i USA, til en prislapp på 40 dollar.