Harket om dommerrollen i «The Voice»: -Skyter fra hofta etter behov

(Dagbladet): I dag presenterte TV 2 programmet for høsten, og serverer egenprodusert drama med «Grenseland», kjendiser som restaurantsjefer i «Kjendisrestauranten» og matlaging med Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm.

En ny sesong av «The Voice» er også sparket i gang, med Lene Marlin, Morten Harket, Martin Danielle og Yosef Wolde-Mariam i dommerpanelet.

Etter at første program er gått på lufta forteller Harket at han trives i rollen som dommer.

- Jeg har noe jeg kan bidra med, det vet jeg. Det er interessant å komme inn i et miljø som er annerledes enn det jeg ellers har rundt meg. Vi er tydelig forskjellige alle fire, og vi er ikke noe redd for hverandre. Vi skyter fra hofta etter behov, og det er det god plass til. Vi starta friskt, og jeg kanskje mest av alle. Det var litt for å skremme demonen ut av alle sammen, sier Harket.

Kjendisrestaurant

I november starter spenningsserien «Grenseland», som ifølge hovedrolleinnehaver Tobias Santelmann gjør en ny vri på den tradisjonelle krimsjangeren.

- Det handler om en politimann som ser ting veldig svart/hvitt, men havner i en posisjon der han må ta et valg angående mennesker han er glad i. Det blir fort en sakte vei til helvete, sier Santelmann.

I tillegg til Santelmann, som spiller politietterforskeren Nikolai, har også Benjamin Helstad, Ellen Dorrit Petersen, Bjørn Skagestad og Hans Olav Andreassen sentrale roller.

- Han er en tobarnsfar som sliter med å få endene til å møtes, og tar et dårlig valg som utløser et skred av løgner og forviklinger, sier Helstad, og legger til at serien handler om det moralske grenselandet.

I «Kjendisrestauranten», skal grupper på fire kjente personer drive en restaurant sammen og være sjef en dag hver. Her får seerne blant annet se Jan Thomas, Jenny Jenssen, Anne-Kat. Hærland, Eli Hagen og Per Heimly prøve seg som restaurantsjefer.

Denne høsten starter også programserien «Nå eller aldri», hvor ni deltakere får eksperthjelp til å følge drømmene sine, og realityserien «Alene» hvor ti erfarne friluftsmennesker leve isolert i den norske villmarken. Vinneren er den som klarer seg lengst alene i naturen.

Truls 'a la Hellstrøm

I oktober slår Truls Svendsen seg sammen med kjendiskokk Eyvind Hellstrøm, i programmet «Truls 'a la Hellstrøm». Duoen reiser rundt i Norge og verden med mål om at Hellstrøm skal gjøre Svendsen til en mesterkokk, mens Svendsen vil gjøre det han kan for å løsne på snippen til stenge Hellstrøm.

Tidligere har Svendsen gitt uttrykk for at han synes Hellstrøm er en fantastisk fyr, men at han kan bli litt skremmende på kjøkkenet.

- Ja, han kan bli litt skummel på kjøkkenet, uttalte Svendsen.

- Ja, der er det ikke noe tull, nei. Der skal vi være konsentrerte. Sånn sett bør vi kanskje holde oss på hver vår side av kjøkkenbenken, svarte Hellstrøm.

Etter fire år borte fra skjermen, er også Otto Jespersen tilbake. I «Otto har fått nok», skal han prøve å forstå, forklare og komme til bunns i det som irriterer ham i samfunnet, sammen med makker Emilie Skolmen.

Kanalen vil også sende to dokumentarer om langrensløper Therese Johaug, og onsdag starter dokumentarserien «Søsken».

Fortsetter satsningene

I ukene som kommer får TV-seerne også gjensyn med velkjente TV-programmer som «Gutta på Tur», «Senkveld med Thomas og Harald», «Skal vi Danse», «Vårt lille Land» og «Åsted Norge». Det blir også nye sesonger av «Farmen», «Bloggerne», «Helsekontrollen», «Matkontrollen», «Jakten på kjærligheten» og «Tid for hjem».

I går hadde også «God morgen Norge» premiere, i tillegg til det nye programmet «Vendela + Petter».

- Historier fra vår virkelighet, uansett om det er kjendisene våre som svinger seg over parketten, norskprodusert drama, forbrukertips i «TV 2 hjelper deg» eller jakten på forbrytere i «Åsted Norge» angår oss og er viktig for oss, sier Jarle Nakken, programdirektør i TV 2.

Han legger til at han føler de har en god miks mellom store publikumsfavoritter og nyskapninger.