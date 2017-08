Her er incest-regnestykket. Derfor bør de absolutt ikke gå til sengs sammen

(Dagbladet): NB! I denne artikkelen kommer det spoilere!

Etter at Daenerys og Jon Snow møtte hverandre i syvende sesong har det kommet sterke hint om at det er en forelskelse på gang mellom de to, noe som også er blitt påpekt av Dagbladets anmelder Marie L. Kleve.

Etter at dragen til Daenerys, Viserion, ble drept av Nattkongen i siste episode og Jon Snow såvidt overlevde kampen mot hvitvandrerne, skriver Kleve at det er åpenbart at de to har falt for hverandre:

«Til og med Tyrion har allerede bemerket det, og måten hun står og speider etter ham på muren da hun tror han er død, feier bort all eventuell tvil. Så da hun sier om dragene: «De er barna mine. De er de eneste barna jeg noengang vil få, forstår du hva jeg sier?», og han nikker, er jeg litt usikker på om han egentlig forstår hva hun sier: «Jeg er ikke noe å satse på», skriver Kleve i sin siste «Game of Thrones»-recap.

Trenger barn

Kleve påpeker også at det store fokuset på reproduksjon i den siste episoden handler om at Daenerys må ha en etterfølger for å kunne skape en tryggere og mer stabil verden i middelalderriket.

Selv er Daenerys et resultat av innavl, noe som ikke er et ukjent fenomen i «Game of Thrones»-universet. I diskusjoner på nett har fansen også forsøkt å finne ut hvordan slektskapet mellom Jon og Daenerys egentlig henger sammen.

En fan som har prøvd å finne ut av dette er Reddit-brukeren Amacaroon, som har prøvd å regne ut hvor mye likt DNA de to deler ut fra det noe spesielle slektstreet til Targaryen-familien.

Foreldrene var søsken

«Vanligvis deler barna 50 prosent fra foreldrenes DNA. Tanter, onkler og besteforeldre deler 25 prosent, mens søskenbarn deler 12,5 prosent. Så Dany og Jon deler 25 prosent DNA, ikke sant? Svaret er nei», skriver Amacaroon.

Vedkommende peker på at Daenerys mor og far, Aerys og Rhaella var søsken. Det samme var hennes besteforeldre Jaehaerys og Shaera. For å finne et Targaryen-par som ikke er i nær familie må man helt tilbake til Daenerys oldeforeldre Aegon og Betha Blackwood.

«Genetisk er Dany halvt Blackwood, en fjerdedel Dayne og en fjerdedel Targaryen. På grunn av all incesten var ikke Rhaegar og Daenerys bare søsken, de var super-søsken. De deler ikke bare 50 prosent DNA, men 88 prosent», skriver Reddit-brukeren, som mener søskenparet nesten blir som identiske tvillinger å regne og at Jon og Daenerys dermed deler 44 prosent DNA. De er som søsken å regne heller enn tante og nevø.

Heier på søskenparet

- Mye er lov i fantasy, som ville funket dårlig i den virkelige verden, men det er unektelig litt morsomt at millioner av tv-seere heier fram et par som praktisk talt er søsken. I alle fall om vi skal ta denne utregningen for god fisk, sier Dagbladets anmelder Marie L. Kleve.

Hun påpeker at mye av serien bygger på historier fra virkeligheten og at det har vært mye innavl i europeiske kongehus gjennom åra. Hun mener likevel ikke at serien forherliger søsken-ekteskap.

- Snarere tvert i mot. Det er en kjent sak at medlemmene av Targaryen-slekta ender opp som hakkende gale på grunn av all innavlen, mens den ene sønnen til tvillingene Cercei og Jaime Lannister ble sosiopat. Forholdet mellom Daenerys og Jon er kanskje lettere å svelge fordi hun ikke kan få barn, sier Kleve.

Masse innavl

Til sammenligning deler Cersei og Jaime 56,3 prosent DNA mens søskenflokken i Stark-familien deler 13,3 prosent, ifølge Reddit-brukeren.

Det var nettopp incestuøs adferd som var «Game of Thrones» første cliffhanger og startskuddet som fikk fansen hekta på serien. I første episode blir Bran Stark dyttet ut av et vindu etter å ha vært vitne til at søsknene Cercei og Jaime Lannister befinner seg i en het situasjon under deres besøk til Winterfell. Som kjent har også relasjonen mellom Cercei og Jaime ført til sønner og døtre som er blitt henrettet eller har tatt sitt eget liv i serien.

I den virkelige verden, hvor det ikke finnes drager eller hvitvandrere, vil genvarianter opptre i dobbel dose hos avkommet ved innavl. Dette kan føre til at egenskaper som ikke kommer til uttrykk hos foreldrene uttrykkes hos avkommet ifølge Store norske leksikon. Avkom som er resultat av innavl kan derfor ha en rekke sykdommer som påvirker levedyktigheten. Som følge av innavl kan også fruktbarheten påvirkes.