Hjelper russisk nasjonalisme

Amerikanske myndigheter stanset denne uka å utstede visa til russiske borgere. Kongressens vedtak kommer som en reaksjon på at Russland i juli bestemte å redusere staben på den amerikanske ambassaden og de amerikanske konsulatene i Russland med 755 ansatte. Forholdet mellom de to land fortsetter sin nedadgående, ikke særlig diplomatiske, spiral.

Sanksjonskrigen fortsetter altså, selv om den amerikanske ambassaden i Moskva åpner sitt visumkontor igjen i begynnelsen av september. Men konsulatene rundt omkring i Russland vil ikke lenger utstede visa, og den siste omdreiningen og sanksjonskrigen er hodeløs, perspektivløs og hjelpeløs. For hva betyr det at det blir vanskeligere for russere å reise til USA? Det betyr at færre russere med egne øyne får danne seg et bilde av Vesten. Det er en gavepakke til russiske nasjonalister og isolasjonister. Det er deres - og ikke vår - våte drøm som går i oppfyllelse.

Rent praktisk betyr de nye visumrestriksjonene at en russer som skal rett over Beringshavet til Alaska, først må reise ti tidssoner til Moskva, være der noen dager, og så reise ti tidssoner tilbake til Vladivostok, for så å reise den drøye timen det tar å fly til Anchorage i Alaska. Å reise til USA blir både for tungvint og for dyrt for mange. Er det dette de amerikanske lovgiverne i Kongressen vil?

I Russland idag dominerer en nasjonalisme som vil oppleves som fremmed i de aller fleste land i Europa. Den russiske nasjonalismen har mange røtter. Den er dels religiøst og kulturelt begrunnet i den russiske ortodokse kirka. Den er i stor grad drevet av en levende patriotisme, som henter mye av sin inspirasjon fra seieren over Hitler og 2. verdenskrig, som i Russland med god grunn heter Den store fedrelandskrigen. Men en del av den russiske nasjonalismen er også drevet av rasisme og fremmedfiendtlighet.

De amerikanske reiserestriksjonene spiller ballen rett i beina på de russiske nasjonalistene, som har som agenda å utfordre Vestens verdier, og stenge Russland enda mer inne i seg selv. Et menneske som opplever Times Square for første gang føler en rytme og en atmosfære som er verdifull. Den vil særlig være verdifull for mennesker fra et land der mye av fortellingene i de viktigste mediene har en anti-vestlig og en anti-amerikansk brodd. Er det muligheten til å oppleve atmosfæren fra Times Square de amerikanske lovgiverne vil frata et stort antall russere?

Russere som besøker USA og Vesten får ofte sitt verdensbilde korrigert. Reising - med unntak for all-inclusive turer til «syden» - gir et annet perspektiv på verden. Det er i USAs og Vestens interesse å tilby russere dette perspektivet, og ikke - som USA nå gjør - frata russere muligheten til å få dette perspektivet. Reising er dannende.

De amerikanske reiserestriksjonene vil også bidra til russisk nasjonalisme ved at nasjonalistene får rett. I USA hersker det nå - vil de si - en russofobi. Reiserestriksjonene vil være selve beviset på at Vesten er anti-russisk. Er det dette budskapet USA vil sende til Russland? Og det anti russiske er ikke begrenset til det ofte foraktede «politikken». Det rammer vanlige mennesker som vil snuse på verden. Som vil se en del av vårt verdensbilde.