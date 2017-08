Hun gikk i krigen mot uforståelig kunstspråk. Det skapte debatt

(Dagbladet): - Veldig overrasket og stolt. Dette er stort, sier Silje Engja Sigurdsen (28) om at hun vinner årets Hestenes-pris.

Hestenes-prisen er et samarbeid mellom Dagbladet og Filmfestivalen i Haugesund.

Sigurdsen får prisen for sin nyskapende og engasjerende kunstformidling, som publiseres hos Bergens Tidende, nettstedet Kunzt.no og snart hos Aftenposten.

Omfavner nettet

«I ei tid der flere frykter at internett er i ferd med å ødelegge kulturjournalistikken, der det ropes om at alt var så mye bedre før, har Sigurdsen i stedet omfavnet nettets muligheter for alt det er verdt.» skriver juryen, som særlig trekker frem hennes nyskapende videoanmeldelser:

«På lettfattelig og presist vis viser hun fram kunsten, setter den inn i kunsthistorisk kontekst og kommer med faglig fundert kunstkritikk. Alt dette på to minutter!»

Men det var ikke gitt at Sigurdsen skulle bli hyret av noen av landets største aviser som kunstkritiker.

For bare ni måneder siden, i begynnelsen av desember i fjor, jobbet hun gratis som praktikant hos kunstnettmagasinet Kopenhagen.dk.

Sigurdsen hadde gjort ferdig en mastergrad i kunsthistorie i juni, og lette etter fast jobb. Det var ikke lett.

800 søkere

- Mange av stillingene jeg søkte på hadde rundt 800 søkere. Alternativet var å bli ringevikar til 150 kroner timen, for å jobbe som resepsjonist eller guide i kunstgallerier. Selv om jeg hadde mastergrad og arbeidserfaring, sier Sigurdsen.

Da fikk hun ideen til en videoblogg om kunst på nett.

- Det var et veldig desperat forsøk på å finne jobb, sier Sigurdsen, som lenge hadde vært opptatt av blogging og Youtube.

Bare et par uker etter at hun fikk ideen til bloggen, fikk hun avtale med Bergens Tidende og flyttet til hjembyen Bergen. Videobloggen Kunzt.no ble lansert i januar.

Startet debatt

På kort tid har hun gjort seg gjeldende som en viktig stemme i kunstdebatten.

«Som en av få kunstanmeldere i Norge, har hun i år klart å skape en bred offentlig samtale om kunstformidling og kunstspråk,» skriver juryen.

I april gikk Sigurdsen ut i BT og kritiserte det tidvis ugjennomtrengelige språket mange gallerier og andre innen kunstbransjen bruker i kunstomtaler.

Som for eksempel: «The exhibition is extended in time as well as space, and offers a slow spatial narrative that invites the audience to engage with the works for prolonged periods of time». (Fra en utstilling på Stiftelsen 3,14 tidligere i år).

- Jeg har problemer med å forstå det, og jeg har studert kunst til masternivå, sier hun.

Inn i kjernen

Sigurdsen var glad utspillet vakte debatt, og håper flere kommer til å formidle kunst på en forståelig måte.

- Det er forskjell på kunstner og formidler. Selv om kunstverkene er komplekse, trenger ikke formidlingen å være kompleks, sier Sigurdsen.

Hun mener videoformatet gir nye måter å vise frem kunst på.

- Videoformatet er helt unikt. Når du møter en kunstner, har de kanskje en helt særegen måte å sitte på, et spesielt humør eller en personlighet. Det kommer mye bedre frem på video, sier Sigurdsen, som har vært opptatt av kunst helt siden hun var liten.

- Jeg vil inn i kjernen av kunsten, vise mer av folkene og arbeidet. Det handler ikke om at jeg skal briljere med begrep eller metodikk. Jeg prøve å lage det produktet jeg vil se, gjerne med litt humor og selvironi. Selv om det handler om kunst og store alvorlige ting, kan det gjerne være underholdende.

- Trenger mer

Juryen har bestått av Tonje Hardersen fra filmfestivalen, Trygve Aas Olsen fra institutt fra journalistikk og Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten.

Hvidsten er glad for å kunne gi prisen til Sigurdsen.

- Mitt første møte med videoene til Sigurdsen endte med at jeg satt oppe om natta og googlet unge bergenskunstnere, sier hun.

- Det er utrolig deilig å kunne gi Hestenes-prisen til en som er så frisk og nyskapende i sin kulturformidling. Norge er et kunstinteressert land, men det synes altfor lite i den offentlige debatten. Med sin åpne tilnærming og tydelige språk håper jeg at Sigurdsen kan bidra til å skape nye rom for den offentlige kunstdiskusjon i Norge. Vi trenger mer, rett og slett, sier Hvidsten.