Hva ville Jesus gjort?

PÅ KORNET: Politikerne er de nye, autoritære, teologene: «Jesus sin betydning i kristendommen handler om å «se individet». Når Jesus skal helbrede, så helbreder han aldri en gjeng, men individer», sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Vårt Land i går. Jesus mettet rett nok 5000, men de var altså individer, ingen «gjeng». Mannen fra Nasaret var nemlig litt av en liberalist, forteller Grande:

«Alt i Det nye testamentet handler om individet. Individets rett har påvirket norsk og vestlig kultur.»

Akkurat nå som vi trodde Jesus var mer opptatt av det store fellesskapet. Frp-statsråd Sylvi Listhaug sa jo forleden til Dagsnytt Atten at:

«Det var jo det Jesus var opptatt av, at du skulle hjelpe flest mulig. Og da handler det ikke om å hjelpe flest mulig i Norge.» Jesus var åpenbart ikke konsekvent. Så hva skal en stakkar tro?

Prestene skal vi i alle fall ikke høre på. Listhaug har gjentatte ganger beskyldt Den norske kirke for å være «venstrevridd» og «sosialistisk», og regner den nok også blant «godhetstyrannene». Biskopene har hun stemplet som uansvarlige og uetiske. Da kan de nok heller ikke hjelpe oss med politisk relevante teologiske tolkninger.

Jammen godt vi har politikere. Hvis ikke kunne man jo risikere å tro på presten, eller enda verre, gå til teksten. Den derre teksten som for mange påstår handler om å elske din neste som deg selv. Jeg ble i alle fall forvirret, da jeg – mens jeg skrev denne anerkjennelsen av de nye teologene – leste liknelsen om Lasarus. En rik mann kledde seg i purpur og levde i luksus dag etter dag. Uten å hjelpe den fattige Lasarus, som full av verkende sår lå utenfor døra hans. Da de begge døde, kom den ene til helvetet og den andre til himmelen. Abraham var på ingen måte nådig: «Du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.» En ukyndig leser kunne jo tro at den rike manglet empati, men slikt hører som nå kjent ikke hjemme i noen debatt. Nå venter jeg bare på forklaringen fra Trine og Sylvi, de nye skriftlærde. Hva mente Jesus egentlig? Og hvorfor skal vi diskutere det i en norsk valgkamp?