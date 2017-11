Hvor er det «varme» og «rause» blåblå samfunnet?

Høyres slagord under valgkampen var «Et varmere og rausere samfunn». Det er betimelig å spørre om de har forlatt dette ståstedet når vi ser hva og hvem de aktivt støtter med midler fra statskassa.

Det var vurdert om Human Rights Service (HRS) og deres informasjonsansvarlige Hege Storhaug skulle bli fratatt statsstøtten de får, med bakgrunn i fotostuntet de lanserte. De aktuelle midlene er øremerket «integrering».

I fjor anbefalte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at HRS burde miste tilskuddet. Regjeringen valgte å se bort fra anbefalingen. Regjeringen, ledet av Høyre, har valgt å bevilge 1,8 millioner til HRS for 2018, noe stortingsflertallet er imot. Det er bare Høyre og Frp som har ønsket dette. Det begrunnes i at de bidrar til et meningsmangfold i landet vårt.

Islamsk Råd Norge (IRN) mistet sin støtte fordi de angivelig skulle ha veket fra formålet med integrering (basert på en grundig ansettelsesprosess som endte med at den nye kontormedarbeideren ble en ung kvinne som bruker nikab, etter vurderingen at hun var klart den best kvalifiserte). Da er det underlig at HRS kan beholde pengestøtten, særlig på bakgrunn av at de motarbeider direkte sin selverklæring om sitt formål, blant annet at deres konkrete arbeid er «særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet.» Det kan neppe sies at de gjør dette, da de har en svært ensidig, utelukkende negativ og generaliserende tilnærming til islam som helhet i alt de skriver.

Men det stopper ikke der. De bruker et språk og en metode som ikke hører noe sted hjemme i det offentlige rommet.

Vi var mange som stemte ved valget for norske verdier som raushet, inkludering og et varmere samfunn. HRS skriker høyt om navngitte personer i krenkende vendinger. De holder seg ikke til sak, men går til frontalangrep med nedverdigende retorikk mot navngitte personer.

De hevder de vil likestilling, men kaller Leyla Hasic en «kladd». Da har de sluttet å forholde seg til nikab-debatten og går på et enkeltindivids integritet. Storhaug kalte Per Fugelli en «nyttig idiot». Hun har spurt om NRKs Sidsel Wold er «ideologisk analfabet». Hun anklaget programleder Ingunn Solheim for å være mindre intelligent fordi hun ikke synes debatten hun ledet hadde fått riktig vinkling. Er det et slikt samfunn vi ønsker?

Er det en slik måte å kommunisere og formidle meningsmangfoldet vi skal støtte med statlige midler? Og nå betales HRS for å fortsette i samme spor. De motarbeider selve målet med tilskuddet, for i disse rekker tillates slett ikke noe mangfold. De som har andre tanker enn Storhaug rakkes derimot systematisk ned på og mobbes.

Høyre har vært foregangsparti i å støtte tiltak i norsk skole mot mobbing. De fronter «nulltoleranse». Det blir ikke annet enn larmende hykleri når man betaler offentlige organisasjoner og voksne mennesker for å mobbe i det offentlige. Erna er altså imot mobbing, for et varmere og rausere samfunn, og samtidig for HRS. Hvordan kan dette henge sammen?

Når skal man si fra at dette ikke er akseptabelt?