I årevis lukket svensk TV4 øynene for overgrepsanklager mot kjent programleder

(Dagbladet): Svensk TV4 er i hardt vær etter at gamle anklager mot programlederen Martin Timell er kommet opp i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen. De beskyldes nå for å ha beskyttet ham snarere enn å ta affære.

Forrige uke var det flere kvinner som stod fram og fortale at Timell hadde utsatt dem for seksuell trakassering. Ifølge Dagens Nyheter går påstandene ut på at han skal ha tafset på dem og kalt kolleger for hore, fitte og homo.

Han skal dessuten ha presset sin tidligere kollega Lulu Carter opp mot veggen og grepet tak i brystene hennes - i tillegg til at han angivelig skal ha sendt henne sexfilmer. Vitner bekrefter dette ifølge Expressen.

Mer alvorlig er det at en tidligere produksjonsassisten hevder Timell utsatte henne for et overgrep i en badetønne under en firmafest i 2008. Hun påstår i et intervju med Dagens Nyheter at Timell skal ha ført fingre opp i underlivet hennes. Dette skal ha skjedd mens flere kolleger og kvinnens kjæreste var til stede.

Lagt lokk på

I etterkant skal hun ha blitt kalt inn til et møte der Timell sa at «skal man gjøre en karriere i tv-bransjen, er det viktig å huske rett.» Hendelsen ble tatt opp med hennes overordnende og rapportert videre til TV4- ledelsen, uten at noe ble gjort. Like etter fikk hun en lønnsforhøyelse, hevder kvinnen.

Kvinnen forteller til TV4 at hun opplevde det som at saken bevisst ble lagt lokk på.

- Ingen tok meg på alvor, sier hun til DN.

Reaksjoner på programlederens oppførsel skal ha blitt brakt videre i en årrekke. Og flere kilder forteller uavhengig av hverandre at ledelsen i TV4 har kjent til anklagene mot Timell i mange år.

Da produsenten Frida Olsson ville gå saken etter i sømmene for to år siden, hevder hun at hun ble stoppet av TV4. Som bakgrunn for beslutningen, ble det sagt at Timell allerede hadde fått tilsnakk.

Nå har TV4 innsett alvoret. Fredag tok de programlederen ut av tjeneste. Timell skulle blant annet vært å se i «Äntligen hemma», men TV4 har nå besluttet at ingen av hans programmer skal sendes i høst. Innspillingen av kommende programmer med Timell er også stoppet.

Etter et internt krisemøte mandag ble det også klart at han nå får sparken. Dette meldte TV4 selv.

Administrerende direktør Carsten Almqvist i TV4 innrømmer at ledelsen har vært passive og lukket øynene for opplysningene som tidligere har nådd dem.

Han vil derfor ha en ekstern granskning av måten saken er håndtert på.

Ber om unnskyldning

Martin Timell kom til TV4 fra Sveriges Television i 1996. Han har ledet ulike underholdningsprogrammer, men er først og fremst kjent for oppussingsprogrammet «Äntligen hemma», der Timell hjelper svensker å pusse opp hjemmene sine.

I et telefonintervju med TV4 responderer Timell på anklagene:

- Jeg har gjennom min måte å være på krenket og gjort mennesker jævlig vondt, uten å et eneste sekund ha hatt til hensikt å gjøre det. Jeg er ingen slem person, men jeg har kjørt på og kjørt over for å få min vilje, sier Timell om sin væremåte.

- Jeg er lei meg for det, og ber dypt om unnskyldning til de som er rammet. En del har opplyst meg om dette her, men jeg har ikke tatt det nok på alvor, fortsetter han.

De konkrete anklagene om tafsing og overgrep vil han ikke kommentere. Men han innrømmer at ledelsen i TV4 har tatt opp dette med han flere ganger.

- Det har blitt en forbedring de siste to-tre årene, hevder han selv.

Til kanalens beslutning om å ta ham ut av tv-tjeneste, har han bare en ting å si:

- Den er riktig.

Timell kaller imidlertid det som nå skjer en heksejakt. På spørsmål fra TV4 sier han at han nå har søkt profesjonell hjelp for å håndtere situasjonen.

TV4-sjefer på tynn is

I 2016 ble det gjennomført en undersøkelse rundt arbeidsforholdene i Meter Televison, som produserer «Äntligen hemma» for TV4. Resultatene burde fått alarmklokkene til å ringe. Året før ville Meter skifte ut Timell, uten at TV4 gikk med på dette.

- Vi la en plan for hvordan dette skulle bli bedre og ikke lenger forekomme. Det viser seg i ettertid å ha vært feil beslutning, sier Carsten Almqvist i TV4.

Den tidligere assistenten som skal ha blitt utsatt for overgrep i 2008, tok opp saken igjen med en av TV4-sjefene i 2016. Det ble da innledet interne undersøkelser, men uten at det ble tatt affære.

TV4-ledelsen innrømmer langt på vei til Expressen at de ikke bare har vært unnfallende, men aktivt har valgt å se en annen vei.

Aftonbladet avslører nå at TV4-sjefer skal ha fått renovering og ombygging av sine private hjem sponset via «Äntligen hemma»-produksjonen. Dette skal ha foregått på midten av 2000-tallet.

Expressen er blant de som på lederplass oppfordrer de involverte TV4-sjefene til å gå.