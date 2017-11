I dag ble Martin Kolberg en nordisk helt

Innvandringsdebatten er ofte deprimerende polarisert, men dagens sesjon i Nordisk råd ble en påminnelse om at den er enda mer deprimerende i våre skandinaviske nabolands parlamenter enn i Stortinget. Dagen begynte med debatt rundt to uttalelser om flyktninger og asylsøkere. Den sluttet med debatt etter utenriksministrenes redegjørelser. Ytre høyre ødela begge.

Høyrepopulistene er i Nordisk råd representert ved partigruppen Nordisk frihet, bestående av representantene fra Sverigedemokratene, Sannfinnene og Dansk folkeparti. Frp stiller med uavhengige representanter i nordisk sammenheng, fordi de vil markere avstand til de andre partiene i Nordisk frihet. Heldigvis.

Særlig danske Mikkel Dencker, finske Juho Eerola og svenske Paula Bieler dominerte, med generaliserende førdømmelser av innvandrere og flyktninger generelt og muslimer spesielt. Eerola snakket blant annet om hvordan utviklingshjelp som får ned barnedødeligheten bare sørger for at det blir enda flere som trenger hjelp i neste omgang. Dencker sa at de nordiske landene ikke bør integrere flyktninger og asylsøkere fordi det da blir vanskeligere å få dem til å dra. Og Bieler forfektet at det da slett ikke var nødvendig å ha noen nordisk politikk for asylankomster, siden poenget uansett må være å sørge for at ikke asylsøkere kommer hit.

I Norden vil vi integrere flyktninger. Derfor vedtok Nordisk råd i formiddag to forslag fra Konservativ gruppe: et sterkt nordisk samarbeid for å verne flyktninger og asylretten, og at de nordiske landene skal jobbe hardere for å integrere nyankomne i arbeidslivet. Det var det ingen vits i, mente Nordisk frihet.

- Flygtninge skal ikke integreres, sa nevnte Dencker.

Da sprakk Martin Kolberg. Tre ganger tok han ordet, tre ganger refset han uttalelsene fra Nordisk frihet.

«Hører forsamlingen hva de sier, at flyktninger ikke skal integreres i det nordiske samfunnet? Hva betyr egentlig det? Det betyr at det sitter parlamentarikere i denne forsamling som mener at asylretten ikke skal være reell, og at dermed skal demokratiet i de nordiske land, i både nasjonal og internasjonal forståelse, undergraves.»

Kolberg tok kraftfullt til orde for at «dette må bekjempes og avvises på prinsipielt og tydelig grunnlag» At «vi må avvise disse folkene» og si tydelig fra om at dette er uakseptabel retorikk.

Så klart kan det sies. Det er nemlig verken nødvendig eller ønskelig å la ytre høyre sette premissene for debatten rundt asyl- og flyktningpolitikken. Slik ledes både debatten og politikken i deres retning.

Selv om de nordiske landene ikke har helt lik asyl- og flyktningpolitikk, og selv om det er vanskelig å få øye på i ei tid der vi sender enslige barn til Afghanistan: Vi har en felles respekt for asylretten og en følelse av plikt til å hjelpe mennesker i nød. Og de nordiske landene deler et genuint engasjement for bedre integrering.

Det er selvsagt mulig å være både streng, rettferdig og human samtidig. Derfor ble begge resolusjonene i dag vedtatt med overveldende flertall. Mange tok avstand fra uttalelsene til Nordisk frihet. Og mange satte pris på at Martin Kolberg gjorde det først. Kanskje aller mest Anna Sophie Liebst, prosjektleder for Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste. Hun var raskt ute på Twitter i formiddag:

«Er du for integration af flygtninge i Norden, så er Martin Kolberg din nye idol. Norsk politiker der viser hvor skabet skal stå.»