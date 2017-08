Ikke helt feilfri bestefar

Den 73 år gamle Gerhard Schröder skaper store overskrifter fire uker før det tyske valget. Grunnen er at han denne uka han tatt på seg et styreverv i den russiske statseide oljegiganten Rosneft. Det har fått forbundskansler Angela Merkel til å komme med sterk kritikk, fordi Rosneft er et selskap som står på EUs og USAs sanksjonsliste etter den russiske annekteringen av Krim og støtten til det pro-russiske opprøret i Øst-Ukraina.

Rosneft er et selskap som er skapt av verdiene etter at Jukos, selskapet til Russlands en gang rikeste mann, Mikhail Khodorkovskij. Jukos ble slaktet og partert av president Putins nærmeste menn, og ble gullkalven i Putins rike. Jukos har bidratt til å finansiere regimets prestisjeprosjekter, som OL i Sotsji. Schröders personlig nære forhold til Putin, og nå hans strategiske jobb i Putin-regimets pengemaskin, har gjort ex-kansleren til et veldig vanskelig tema for hans parti SPD i valgkampen. Merkel bruker saken for det den er verdt:

- Jeg synes ikke det herr Schröder gjør er riktig. Jeg har ikke til hensikt å ta noen stilling i industrien når jeg ikke lenger er forbundskansler. Jeg er fullt konsentrert om valget, og det faktum at jeg vil fortsette som forbundskansler, sa Merkel tidligere i uka. Hun var ganske sikkert tilfreds med å ha fått en god valgkampsak flyvende på ei fjøl, helt gratis.

Schröder har også fått kritikk fra sine egne sosialdemokrater for å ha gått i Putins tjeneste. Også SPDs kanslerkandidat Martin Schulz har kritisert sin forgjenger som partileder for at han nå har blitt en sentral beslutningstaker for en fremmed - mange vil si fiendtlig - makt. En makt som uansett utfordrer tyske interesser og tysk politikk på en rekke områder.

- Jeg synes det er galt. Du trenger ikke å ta alle jobbene som du kan få, sa Schulz til Schröder i en telefonsamtale etter at Schröder bekreftet at han ville ta jobben tidligere i uka, ifølge tidsskriftet Der Spiegel. Uansett så troner Merkel og hennes kristeligdemokrater på toppen av meningsmålingene, og leder med 15 prosent på SPD.

Gerhard Schröder hadde et veldig nært forhold til Putin helt fra begynnelsen av. Han var forbundskansler til han tapte valget i 2005, og Merkel overtok. Han var helt alene blant europeiske ledere med å omtale Putin som en «feilfri demokrat» i 2005, da mange begynte å stille spørsmål om nettopp dette. Og det første Schröder gjorde da han gikk av som forbundskansler var å bli styreleder i North Stream, gassledningen over Østersjøen fra Russland til Tyskland, som Putin og Schröder sammen skapte som politiske ledere.

Siden har Putin og Schröder hatt et nært vennskap. Et blide som viser Schröder gi Putin en bamseklem på den russiske presidentens bursdag i mai 2014, rett etter den russiske annekteringen av Krim, gikk verden rundt. Schröder fikk kritikk for å demonstrere sitt nære forhold til Putin på et lite passende tidspunkt. Nå har Schröder tatt et lengre skritt mot maktens indre sirkler i Kreml.

Schröder har også et nært forhold til Rosnefts mektige styreleder Igor Seshin, Kremls trolig mektigste mann etter Putin selv. Seshin omtales gjerne som Kremls grå kardinal, lederen for den klanen i Putins maktbase som har sin bakgrunn fra KGB. Vi snakker altså om haukene i Kreml.

Gerhard Schröder tar nå oppmerksomheten bort fra ting SPD hadde planlagt å kjøre valgkamp på, som økende sosial ulikhet. Martin Schulz har villet ta SPD tilbake til de politiske røttene. Nå er han i stedet tvunget til å måtte forholde seg til Schröder i en sak han er dømt til å tape på.