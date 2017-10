Ingen ante hvilken skatt som gjemte seg i rotet

(Dagbladet): Mallory Mortillaro var 22 år gammel og hadde nettopp blitt ansatt som en midlertidig arkivar i rådhuset i New Jersey i USA, og skulle skrive en liste over hva som befant seg i bygningen.

Det var da hun kom over gjenstanden som skulle vise seg å være en glemt skulptur av den franske skulptøren Auguste Rodin. Skulpturen fremstiller selveste Napoleon Bonaparte utskåret i marmor, og var skjøvet inntil en vegg i Hartley Dodge Memorial-bygningen som fungerer som rådhus.

Like før den ble oppdaget av Mortillaro, hadde skulpturen tilbrakt to år i en eske sammen med driller og byggestøv på grunn av at bygningen var under oppussing.

Ble ikke tatt på alvor først

- Mortillaro strøk hånden langs undersiden av skulpturen og kjente noe inngravert, sier Nicolas Platt til CNN.

Under skulpturen var signaturen til Rodin.

Platt som er presidenten av The Hartley Dodge Foundation, stiftelsen som eier bygningen skulpturen ble funnet i, forteller at styret først ikke tok Mortillaro på alvor da hun fortalte om funnet. Da sa hun: «Dere skjønner ikke. Jeg tror vi har en Rodin».

Selv om nyheten om Rodin-funnet ikke ble annonsert før i forrige uke ble skulpturen funnet av Martillaro i 2014.

- Det føles veldig godt å endelig kunne snakke om det og fortelle det til folk, sier Martillaro.

Skulpturen er nå på vei til Philadelphia Museum of Art hvor den skal være på lån for hundreårsjubileumet til Auguste Rodin neste måned.

Platt sier at han ikke har noen planer om å selge skulpturen som ifølge The Hartley Dodge Foundation er verdt minst fire millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 32 millioner norske kroner.

Bekreftet av Rodin-ekspert

Ettersom ingen i stiftelsen hadde noe informasjon på hvordan skulpturen hadde endt opp i bygningen eller hvor den kom fra, gikk Mortillaro til verks for å finne ut av autentisiteten til kunstverket. Det var ikke før hun endelig fikk kontakt med Rodin-museet i Paris at hun kom noe sted.

Rodin-ekspert Jérôme Le Blay som tidligere hadde jobbet ved Rodin-museet svarte Mortillaro at han kunne fly fra Paris til New Jersey for å se på skulpturen.

Le Blay bekreftet at skulpturen var en ekte Rodin-skulptur som hadde blitt borte i kunstverdenen for over flere tiår siden.

Skulpturen av franskmennenes legendariske hærfører og keiser ble ferdigstilt i 1904 og kjøpt av industrimannen Thomas Fortune Ryan fire år senere. Etter det oppholdt den seg mange år på The Metropolitan Museum of Art før den igjen ble kjøpt av Ethel Geraldine Rockefeller Dodge på en auksjon i 1933. Skulpturen ble så flyttet til rådhuset i New Jersey i 1942.

- Det er en veldig spesiell ting å få lov til å gi verden , sier Mortillaro til CNN.