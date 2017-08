Jeg er svært bekymret over at høyreekstreme igjen marsjerer i norske gater

Seher Aydar fra Rødt kaller meg «naiv i møte med nazismen på frammarsj» på Dagbladet nett 17. august. SVs Snorre Valen angriper meg på Twitter for samme kronikk. At kronikken med tittelen: «Hvis nynazistene lykkes, kan det rive vårt samfunn fra hverandre» skulle beskyldes for å ta for lett på høyreekstremismen er overraskende.

Aydar kritiserer at min kronikk sto på trykk nesten to uker etter demonstrasjonen i Kristiansand. Jeg kommenterte faktisk demonstrasjonen og tok avstand fra arrangørenes budskap og metoder flere ganger i dagene etter den, og lenge før kronikken nådde frem i køen i Dagbladets debattspalter.

Aydar og Valen kritiserer denne setningen i kronikken: «Høyreekstreme og nynazister har mye til felles med ytre venstre eller religiøse ekstremister.» Venstreekstreme er en gruppe som heldigvis er liten i Norge, men som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) følger med på. Det gjør de også med trusselen fra islamistiske ekstremister og høyreekstreme. PST identifiserer ekstreme islamister som den fremste terrortrusselen mot Norge.

Når det gjelder deler av det høyreekstreme miljøet i Norge, er PST bekymret for både bedre organisering og større tilvekst og aktivitet. Det er en bekymring jeg deler, og som var grunnen til at jeg valgte å ta opp trusselen fra høyreekstremisme i en kronikk. Derfor har regjeringen finansiert et forskningssenter – C-REX ved universitetet i Oslo. Dette er et senter for ekstremismeforskning som forsker på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold.

PST mener det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil utgjøre noen terrortrussel i Norge. Det er også en vurdering jeg deler. Men det er ikke det samme som at det ikke finnes venstreekstreme krefter som er villige til å bruke vold for å oppnå sitt mål. Det skjedde senest under G20-toppmøtet i Hamburg i juli, hvor biler ble brent og mange politifolk ble skadet i opptøyer.

Disse gruppene deler et ønske om å bygge opp motsetninger og de har vilje til å bruke vold. Det er en analyse Snorre Valen selv ser ut til å stille seg bak, i hvert fall sa han dette til Vepsen i 2014 i et oppgjør med gruppen Tjen Folket: – Tjen Folket lider av et messiaskompleks som gjør de overbeviste om retten til å ty til vold og bruke våpen på andres vegne, og de rettferdiggjør voldsromantikken med at den er «uunngåelig», «et middel som blir tvunget fram i mangelen på andre alternativer», og så videre. Dette trekket har de helt til felles med både den ekstreme høyresida, og voldelige religiøse ekstremister.

Jeg er svært bekymret over at høyreekstreme igjen marsjerer i gatene i Norge og andre land. Jeg vil fortsette å ta kraftig avstand fra deres ideologi og deres voldsbruk og regjeringen vil fortsette med tiltak mot voldelig ekstremisme av alle slag. Det synes jeg alle politikere bør gjøre.