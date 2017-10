- Jeg garanterer en sexy og erotisk musikal

Operasanger Solveig Kringlebotn (54) er tilbake der hun startet sin karriere for 30 år siden, i Folketeatret. Hun skal spille en av hovedrollene i «Phantom Of The Opera», som har premiere neste høst.

- Jeg har alltid vært fascinert av musikaler, sier Kringlebotn og fortsetter:

- Jeg har fått mange musikaltilbud opp gjennom, blant annet rollen som Christine i «Phantom Of The Opera». Men jeg fikk ikke lov av mine agenter. De ville at jeg skulle rendyrke operasjangeren. Det var nok en riktig avgjørelse, sier hun.

- Parodi på mitt yrke

Derfor er hun svært glad nå, to år etter at hun ble opera-pensjonist, for at hun ble tilbudt rollen som den gamle divaen Carlotta i musikalen.

Hvem som skal ha de tre andre store rollene, er ennå ikke kjent.

- Min rollefigur, Carlotta i «Phantom Of The Opera» er jo en parodi på mitt eget yrke. Handlingen foregår blant annet på taket og i katakombene under Le Garnier-operaen i Paris.

Solveig Kringlebotn Sopran, født 4. juni 1963, bor i Drøbak.



Internasjonalt kjent opera- og konsertsanger.



Gift med Bjørnar Borlaug, har tre voksne barn.



Aktuell som Carlotta i «Phantom Of The Opera.

- En skummel opplevelse

- Der har jeg sunget mange hovedroller opp igjennom årene og kjenner bygget. Har vært langt under bakken, det var en skummel opplevelse, sier Kringlebotn.

Hun har i alt sunget tretten hovedroller på operahusene i Paris.

Produksjonsselskapet Scenekvelder, som for tiden har stor suksess med «Les Misérables» i Folketeatret, har engasjert den australske regissøren Stephen Barlow.

Sex og svart erotikk

- «Phantom Of The Opera» handler om sex og mørk erotikk, sier regissør Barlow, som er i Oslo for å håndplukke skuespillere og sangere til forestillingen.

Han lover at det blir en sexy og erotisk musikal med svart begjær og heftig kjærlighet.

Det skjer mellom unge Christine og vakre Raoul på den ene siden og det mystiske Operafantoment på den andre.

Mer begjær, mer av alt

- Jeg satt opp «Phantom Of The Opera» i Romania i 2015. Jeg bygger på noe av det samme, men skal gjøre den norske utgaven heftigere - her blir det mer av alt også av svart begjær i møtet mellom Christine og The Phantom, sier han.

Opera og musikalregissør Stephen Barlow er glad for å få Solveig Kringlebotn med på laget.

- Hun er en stor internasjonal stjerne og et kjent navn, men vi har aldri jobbet sammen før. Stjerner på hennes nivå kommer ikke på audition, der er det «take it or not», men hun kom og viste overhodet ingen nykker. Hun kunne vært en sær diva, men er det ikke, sier Barlow.

Skulle vært mer diva

Solveig Kringlebotn kjenner seg igjen i beskrivelsen. Men hun har aldri følt seg som noen diva:

- Jeg er blitt behandlet som en, med flotte middager, store premierefester og kjørt rundt i limousin.

- Men jeg er ingen diva. Har alltid vært omgjengelig og litt for snill, så jeg skulle kanskje vært litt mer divaaktig i blant.

- Godt å være tilbake

Hun har spilt i musikalen «Operafantomet» før, ikke Lloyd Webbers versjon, men i en oppsetning på Det Norske Teater på 80-tallet. Rollen den gang var unge Christine, nå er det den aldrene divaen Carlotta.

- Det kjennes rart og godt å være tilbake på Folketeateret, i den gamle Operaen, der jeg tråkket mine barnesko, sier hun.

Kringlebotn forteller om et privilegert liv som internasjonal operastjerne med hovedroller i alle de store operahusene i verden. Etter at hun ble pensjonist som 52 åring, jobber hun ved Operahøyskolen og Barratt Due-instituttet.

Mann og sekretær

- Jeg har reist hele mitt voksne liv, og hatt opptil 250 reisedøgn i året. Men har ikke måttet forsake så mye - har fått i pose og sekk. Familien har reist med meg, mannen min, Bjørnar, har også vært min sekretær, og har tatt med seg barna, som har fått undervisning underveis, sier hun om guttene som i dag er 18, 23 og 25 år.

Hun forteller at hun traff Bjørnar da de var 16 år på videregående skole på Ås, og har vært sammen siden.

- Stemmen forandrer seg med alderen, blir mer moden. Rent sangteknisk sitter jeg nok med mer kunnskap nå enn i yngre dager. Men det fins færre store roller for voksne damer. Jeg har hatt hovedroller hele livet, så å synge små roller, som morsfigurer og ammer er ikke så interessant for meg.

Ensomt har ikke livet i en koffert vært, men kanskje litt kjedelig og en smule asketisk.

- Utsvevende har det ikke vært, jeg lever jo av de små slimhinnene. Man lever under press og blir alltid vurdert på sin siste forestilling, sier hun.