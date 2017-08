Jeg ønsker ikke politikere som ramler rundt i det politiske landskapet som fulle sjømenn

Respekt for meningsmotstand og ytringsfrihet er gode norske verdier. Alternativet er styringssett vi ikke ønsker, hvor bare ett syn skal få gjennomslag. I det mangfoldet av flotte mennesker vi lever i, er forståelse for hverandre og vilje til kompromiss egenskaper vi må omfavne.

Tydelighet trenger ikke være vulgært. Det er mulig å peke på keiseren og påpeke at han står der uten klær, uten å gjøre det visuelt om til en Picasso. Jeg ønsker meg tydelige politikere som tør å peke på elefanten i rommet, og ikke politikere som ramler rundt i det politiske landskapet som fulle sjømenn. I beste fall oppildner man sine mest innbitte støttespillere, i verste fall er man med på å skape økende polarisering. Da lider særlig viktige temaer som innvandring.

Hensikten med debatt er ikke nødvendigvis å vinne, men å reflektere, lære og komme fram til de beste løsningene. Hvorfor da bruke den dårligste retorikken, når man har den beste politikken?

Norske politikere må jobbe for det norske folket, med et mandat fra et flertall i Stortinget.

I Stortinget gjøres kompromiss ut fra folkets stemme, og andelen mandater gitt til hvert enkelt politisk parti. Det er dette vi velger ved stortingsvalget 11. september.

Selv håper jeg på at et fortsatt borgerlig flertall skal være med på å løfte fram god realpolitikk, spesielt på innvandrings- og integreringsfeltet. Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet – og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering. Samt sikre en politikk som gjør at bare de med et reelt behov for vår bistand får dette.

Dette bør vi oppnå også gjennom å fremme den beste politikken, uten å bruke en knallhard retorikk og uten å bruke analogier som bare varmer hjertet til den knallharde kjernen av velgerne. Gjerne med et snev av ydmykhet for at også andre kan ha gode løsninger, og uten personangrep. Kall det gjerne politisk korrekt.

I en tid hvor norske, og europeiske, verdier kanskje står under press, må vi være bastante på hvilke verdier vi ønsker velkommen – og hvilke vi ikke ønsker. Den som tier samtykker, sies det, og derfor ønsker jeg å si ifra om at jeg ønsker meg en mer balansert og fornuftig debatt innen norsk politikk – både fra egne partifeller og andre meningsmotstandere.