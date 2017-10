Jeg vet hvordan det er å bli kalt hore

Kjære tenåring, jeg har en bønn til deg: Aldri skam deg! Du som har delt seksuelt innhold på sosiale medier og mistet kontroll – du har ikke gjort noe galt. Du som har opplevd mobbing eller slutshaming – det er ikke du som er problemet. Vær så snill, stå sterk, rak og stolt og si «Jepp, det der er meg. Var det noe mer?».

Jeg vet hvordan det er å bli stempla som hore. Jeg har også opplevd min porsjon med slutshaming. Jeg har nemlig jobbet som stripper i syv år og i en kort periode på 2000-tallet var jeg også pornoskuespiller.

Det var mange grunner til at jeg valgte dette, men selv om det var både gøy og gjennomtenkt, var det fortsatt vondt når jeg ble dømt og baksnakket.

Ja, utgangspunktet mitt var et annet enn ditt, men jeg tror den blytunge følelsen som inntar kroppen når man blir fryst ut er ganske så lik. Det er for øvrig det mest lærerike jeg har vært med på, og jeg ville aldri vært foruten. Det ga meg noen unike perspektiver på mennesket og samfunnet vårt, og i dag er det faktisk en del av jobben min å fortelle andre om alt dette.

Nå er det ti år siden jeg var med i en pornofilm, og jeg har oppdaget noe viktig: Bildene eller filmene var aldri problemet. Det som gjorde at det til tider krevde guts å være meg, var derimot skammen som resten av verden ville at jeg skulle bære for dem. I hodet mitt visste jeg at den skammen ikke var min, men selv om jeg gikk med hodet hevet, følte jeg allikevel skammen i magen, som en knute som ikke ville slippe.

Dette var forfedrene og samfunnet sin skam. Heldigvis er skammens storhetstid forbi, og jeg opplever at vi går lysere tider i møte. Du er en av dem som baner vei. For hva er galt med et bilde av kroppen din? Hva er galt med at du har hatt sex? Ingenting.

Det som er galt er slutshaming. Denne patriarkalske kulturarven som handler om at en kvinne blir stemplet som «hore» med en gang hun avslører en del av seg selv som ikke passer perfekt i den boksen vi har tildelt kvinners seksualitet. Dessverre er det ikke bare ungdom som driver med slutshaming. Voksne gjør det også, bare på en mer indirekte måte. Slutshaming er nemlig kvinneundertrykkelse på sitt mest utspekulerte.

Altfor ofte skjønner derfor ikke voksengenerasjonen at de er like skyldig som tenåringen som har kalt noen hore, billig eller desperat. Voksne pakker nemlig skammen inn i en velmenende, formyndersk omsorgsrolle, og sier «Så grusomt! Stakkars jente.». Denne slutshamingen er som en trojansk hest, forkledd som bekymring, men med en hel hær av skam.

Den skammen vil jeg at kastes rett ut av vinduet. Det er ingen styrke i «Stakkars jente!», og dette trenger ikke å være skamfullt hvis vi ikke tillater det. Du som er voksen, si heller «Hei superjente! Jeg har ryggen din. Du er ikke alene!».

Har voksne glemt at foreldregenerasjoner har revet seg i håret over ungdommens skamløshet og ubetenkelighet i godt over 50 år? Da rocken kom, da hippietiden kom og da punken kom, var foreldrene stort sett sikre på at det kom til å gå nedenom og hjem med de unge. «Tenk på konsekvensene!» sa de. Hvilke konsekvenser? spør vi i dag.

Konsekvensene det siktes til i dette tilfelle er ofte mobbing, utpressing og jobbutsikter. Dette er alle faktorer som peker på et helt annet problem enn nakenbildene i seg selv. Om vi ikke tillot skammen å herske, hadde nemlig ikke bildene kunnet brukes til noe som helst, annet enn glede.

Om «offeret» kunne si: «Ja, det der er musa mi. Noe mer?» hadde ikke trusselen hatt makt. Det er ikke bildene som er problemet. Det er den kollektivt lave selvfølelsen som tillater skammen å herske, som er problemet.

I generasjon etter generasjon har vi nemlig latt være å bygge selvfølelse hos barna våre. Vi har snakket om selvtillit, prestasjon og selvstendighet, men sjelden om selvfølelse og egenkjærlighet. Selvtillit handler om tillit til egen prestasjon. Selvfølelse handler derimot om å våkne opp om morgenen og kjenne at du er fullverdig og bra nok akkurat slik du er, før du har prestert noe som helst.

Når selvfølelsen er på plass, har du ikke behov for å mobbe eller trykke ned andre. Med god selvfølelse spiller det heller ikke så stor rolle hva noen skriver om deg i kommentarfeltet. Skulle noe være kjipt, har du ressursene til å håndtere det og stå opp for deg selv.

Jeg er overbevist om følgende: Manglende selvfølelse er grunnen til at det er så ubeskrivelig viktig for noen med et visst antall likes på et nakenbilde, og til at noen mobber eller presser andre til å ha sex for å booste sitt eget ego. Det er for øvrig også grunnen til at noen lar seg presse til seksuelle handlinger de egentlig ikke har lyst til eller ikke tør å si tydelig nei. Så hva med å gjøre noe såpass revolusjonært som å lære barna våre å være glad i seg selv?

Og når det gjelder de jobbutsiktene: Jeg er overbevist om at innen dagens tenåringer skal søke jobb, kommer ikke nakenbilder til å ha den samme nyhetsverdien lenger, og takk og lov for det. Heldigvis gjør ungdommen oss en enorm tjeneste hver dag, og fjerner litt sensasjonsverdi hver eneste gang en ny sexfilm deles. Så skulle noen finne på å si «Du sugde jo pikk på en instagram-video da du var femten!» så tenker jeg «den skyldige» kan trekke på skuldrene og si «Det stemmer. Og så?».

Kjære tenåring, du har ingenting å skamme deg for! Ikke unnskyld deg. Stå med rak rygg og erklær skamløst at «Ja, jeg har pult. Det kommer jeg nok til å fortsette med i mesteparten av mitt voksne liv. (Akkurat som deg og akkurat som mora di!).» Og kjære gutt, en ekstra bønn til deg: Vis integritet. Stå opp for den jenta som kalles hore. Samfunnet vårt aksepterer nemlig lettere at du har lufta pikken din enn at hun har løfta på trusekanten.

Likestillingen har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder kvinners seksualitet, så vi trenger sånne som deg på laget. Vil du være den tøffeste jeg vet om? Erklær høyt og tydelig at disse jentene fortjener respekt. Vær en venn. Vær en bror. Vær en mann. Vær et medmenneske.

Kjære deg som har blitt stempla som hore – vi har ryggen din! Du er helt fuckings fantastisk akkurat slik du er.