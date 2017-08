Johaug må ta straffen

Therese Johaug har fått forlenget utestengelsen sin fra all konkurranse, slik at hun ikke rekker OL i Pyeongchang i februar 2018. Idrettens øverste juridiske organ, voldgiftsretten i Lausanne (CAS), har økt straffen fra 13 til 18 måneders utestengelse. Norges idrettsforbunds domsutvalgs forsøk på å sette straffen akkurat over minstestraffen på 12 måneder, er feid tilside.

Selv sier utøveren at hun er knust etter avgjørelsen. Det er lett å forstå at dommen føles urimelig. Hennes forklaring er stadig at dopingen ikke var foresettlig, og det skjedde i en nokså utenomsportslig sammenheng: ved behandling av et munnsår.

Når vi vurderer denne saken, kan vi velge å gjøre det på to måter:

Vi kan kritisere at idrettsutøveres rettssikkerhet i forbindelse med dopingdommer, er svært mangelfull. Og at regelverket som eksisterer i dag kanskje ikke er finmasket nok til å fange opp ulik grad av sammenheng mellom forseelse og straff.

Men vi må også forholde oss til at idrettspolitikken internasjonalt har vedtatt et sett med dopingregler. Disse binder CAS, som må forholde seg til rettspraksis. Reglene kan ikke praktiseres annerledes for russiske utøvere enn vår egen idrettshelt, Therese Johaug.

Statistikken viser at 38 utøvere er blitt dømt for bruk av preparatet Clostebol som Johaug skal ha fått i seg gjennom leppesalven Trofodermin. Av disse er 21 dømt til 18 måneders utestengelse eller lenger. CAS skriver i sin redegjørelse at intervallet for straff i saker som denne strekker seg fra 12 til 24 måneder. 18 måneder er i det perspektivet ikke strengt, og gjenspeiler nok det faktum at det var en delt innstilling - 2 mot 1 blant medlemmene i voldgiftsretten.

Johaug har gjennom hele prosessen forklart at hun stolte på rådene hun fikk fra sin lege. Det virker rimelig, og noe vi som ikke driver idrett på toppnivå kan identifisere oss med. Vi stoler på legen. For idrettsutøvere holder imidlertid ikke denne unnskyldningen. Dopingreglementet er fundamentert i utøverens eget ansvar og undersøkelsesplikt.

Dette prinsippet kan ikke CAS bare se bort fra. Særlig ikke når Johaugs forklaring bygger opp under et inntrykk av uforsiktighet og lemfeldighet i den norske skileiren - som altså til sjuende og sist er Johaugs ansvar. Forpakningen på leppesalven Trofodermin inneholder ikke bare en inneholdsfortegnelse hvor Clostebol er eksplisitt nevnt, den har også en stor rød advarsel med teksten «Doping». Dette trekker CAS fram i sin begrunnelse.

Johaugs advokat varlser at det kan komme en anke i denne saken. Vi mener Johaug må nå ta dommen til etterretning og legge dette bak seg. Det bør vi andre også.