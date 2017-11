Hva er det man tenker på når man lanserer kaniner som forbilde? For ikke å henfalle til ord som for noen kan virke krenkende - i hvert fall på trykk - gir vi tastaturet til det polske helsedepartementet. I en video fra departementet oppfordres mennesker i fruktbar alder til «å etterfølge kaninenes eksempel».

- Hvis du vil bli en forelder, så ta oss kaniner som eksempel, sier fortelleren i innslaget, som for anledningen likner en kanin. «Jeg vet hva jeg snakker om. Vår far har 63 barn», fortsetter kaninen, og overlater resten til fantasien. For det er et bilde at et vakkert par - unge mennesker - på picnic, som ledsager fortellerstemmen.

Bakgrunnen for videoen fra helsedepartementet er selvsagt alvorlig nok. Folketallet i Polen har en synkende tendens. Og det er synd og skam i det sterkt katolske Polen. Men det er noe paradoksalt i at kampanjen om å oppføre seg som kaniner kommer fra regjeringen til det sterkt katolske og puritanske regjeringspartiet, Lov i og rettferdighetspartiet.

Kaniner er neppe noen forbilder når det kommer til katolsk seksualmoral. Og pappaen til kaninen i helsedepartementets video, som - hvis vi skal tro videoen - har 64 barn, har et åpenbart problem, hvis han skulle vært menneske, slik departementet gjerne vil gjøre ham til. Han ville brent i helvete, for å ha kn... rundt. Ja, der var det sagt.

Men på en måte er kaniner katolske; abort er neppe veldig utbredt blant dem. Og for et lite øyeblikk å være litt alvorlig, abort er et av Lov og rettferdighetspartiets største nederlag etter valget i 2015, som ga flertall i nasjonalforsamlingen. Polens kvinner reiste seg mot regjeringen, og vant.

P. S. Sjefen over alle polakker er lederen for regjeringspartiet, Jaroslaw Kazcynski. Etternavnet kommer fra ordet and, og endenes forplantning er blant dyreverdenens mest brutale. Å ikke ha ender som forbilde i forplantningens tjeneste i Polen, er det derfor minst to gode grunner til. Kaniner - derimot - kjør på!