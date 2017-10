Kevin Spaceys fall: Mister Emmy og «House of Cards» etter anklager om sex-trakassering

(Dagbladet): Det slo ned som en bombe da skuespilleren Anthony Rapp (46) anklaget Kevin Spacey (58) for seksuell trakassering, på nettstedet BuzzFeed News søndag.

Hendelsen skal ha skjedd i 1986, da Rapp var en barnefilmstjerne på 14 år, og Spacey var 26 år.

Rapp, som blant annet er kjent fra tv-serien «Star Trek: Discovery», fortalte om hendelsen i kjølvannet av avsløringene av at filmmogulen Harvey Weinstein skal ha sex-trakassert kvinner i flere tiår.

Nå er det klart at Kevin Spacey mister en internasjonal Emmy-pris som følge av anklagen, skriver The Independent.

Spacey, som har vunnet Oscar to ganger, skulle fått prisen «International Emmy Founders Award» for 2017, i en seremoni i New York i november.

The International Academy has announced that in light of recent events it will not honor Kevin Spacey with the 2017 Intl Emmy Founders Award — Intl Emmy Awards (@iemmys) October 30, 2017

Men i lys av «den siste tidens hendelser,» har The International Academy of Television Arts & Sciences bestemt seg for å trekke tilbake prisen.

Kutter «House of Cards»

Strømmegiganten Netflix annonserte dessuten i dag at den avslutter den politiske tv-serien «House of Cards» etter at sjette sesong er ferdig i 2018, skriver The Guardian.

Men hva som skjer med den sjette sesongen er også i det blå. Produksjonen er nå utsatt på ubestemt tid, som følge av anklagene mot Spacey, skriver CNN.

«MRC og Netflix har bestemt seg for å midlertidig avbryte innspillingen av sjette sesong av «House of Cards», inntil noe annet blir bestemt, for å gi oss tid til å vurdere den pågående situasjonen, og håndtere bekymringer fra skuespillere og crew», skriver selskapene i en felles uttalelse.

«House of Cards» har gått helt siden 2013. Den følger ekteparet Frank og Claire Underwood, spilt av Kevin Spacey og Robin Wright, et ektepar som ikke skyr noen midler for å klatre til topps i Det hvite hus. Serien har blitt nominert til 33 Emmy-priser og åtte Golden Globe-priser.

Men nå er det altså slutt. Seriens produsenter Media Rights Capital og Netflix, skriver i en pressemelding at de er «dypt forstyrret» av nyhetene om anklagen.

Likevel skal avgjørelsen om å kutte «House of Cards» ha vært tatt for flere måneder siden, ifølge The Guardian.

Men avslutningen ble annonsert offentlig under to døgn etter anklagen.

Og som om det ikke skulle være nok, nå jobber Netflix også med en spin-off til «House of Cards,» melder bransjebladet Variety. En av ideene skal være å bruke karakteren Doug Stamper, som er en politisk rådgiver, som hovedperson.

Sterke reaksjoner

Kevin Spacey svarte på trakasserings-anklagen i mandag. Hans melding ikke gjort situasjonen lettere for filmstjerna.

I meldingen skriver Spacey at han ikke husker møtet med Rapp. «Men hvis jeg oppførte meg slik han beskriver, skylder jeg ham en ektefølt unnskyldning for det som ville ha vært en dypt upassende, full, oppførsel.»

I den samme meldingen står Spacey frem som homofil for første gang. Det vakte sterke reaksjoner at han valgte å stå frem i forbindelse med anklagen.

Noen anklager Spacey for å forsøke å fjerne oppmerksomheten fra anklagen, ved å snakke offentlig om sin seksuelle legning for første gang.

Mens andre mener Kevin Spacey gir næring til en usann og betent myte, om at homofile er tiltrukket av mindreårige, skriver en kommentator i CNN.

- At Kevin Spacey sextrakasserer en mindreårig har ingenting med homofili å gjøre. Dette bør noen forklare ham, tvitrer skuespilleren Aimee Carrero Rock.

Stjernekarrieren

Kevin Spacey har gjennom karrieren sikret seg en posisjon som en av verdens mest kjente og respekterte skuespillere.

Spacey vant Oscar for beste mannlige hovedrolle i «American Beauty» i 1999. Men da hendelsen skal ha skjedd i 1986, var han forholdsvis ukjent.

Både Kevin Spacey og Anthony Rapp var skuespillere på forskjellige show på Broadway i New York, forteller Rapp i intervjuet med Buzzfeed.

Rapp hadde tatt fri fra skolen et semester, og flyttet fra Illinois sammen med moren sin for å være skuespiller. 14-åringen var ofte med på arrangementer på kveldstid der skuespillere minglet og spiste. Noen ganger var moren hans med, andre ganger ikke.

Skal ha invitert på fest

Det var på et slikt arrangement han skal ha møtt Spacey første gang. Senere skal Spacey ha invitert ham på en fest hjemme hos seg i leiligheten på Manhatten.

Rapp beskriver hvordan han kom til festen og la merke til at han var den eneste som ikke var voksen.

Det bekymret ham ikke, men han kjedet seg og gikk på soverommet og så tv. Det er her det skal ha skjedd: Etter noen timer, skal Rapp ha sett Spacey i døra. Spacey skal ha løftet opp den unge skuespilleren, lagt ham på senga, og lagt seg oppå ham.

Rapp sier han ikke husker hvor lenge det skal ha vart, men at han klarte å komme seg unna etter en stund og gikk ut på badet. Spacey skal ha fulgt Rapp til døra, og spurt om han var sikker på at han ønsket å gå.

- Mee too

Senere ønsket Rapp å glemme det, men ettersom Spacey ble stadig mer kjent de neste årene, ble han stadig minnet på det, forteller han i intervjuet.

Han valgte å fortelle om hendelsen i forbindelse med #metoo-kampanjen, der mange har stått frem og fortalt om seksuell trakassering.

Kevin Spacey har lenge vært kjent for å hegne tett om sitt privatliv. Men etter anklagen har ryktene for alvor begynt å svirre.

Noen trekker fram hans tale etter at han vant Oscar for «American Beauty», ifølge The Telegraph. I filmen spiller han en far med midtlivskrise, som blir forelsket i datterens venninne.

I Oscar-talen sa Spacey: «Til alle vennene mine, for at dere peker på mine verste kvaliteter. Jeg vet at dere gjør det fordi dere elsker meg, og det er derfor jeg elsker å spille Lester, fordi vi fikk se alle hans verste kvaliteter og vi begynte likevel å elske ham».

I always felt Kevin Spacey's 2000 Oscar speech alluded to/minimized his misconduct. I bet it'll be played a lot once more stories emerge — Christopher Shinn (@chris_shinn) October 30, 2017

Dramatikeren Christopher Shinn tvitret mandag at han følte at talen hintet til, eller minimerte, Spaceys oppførsel.

- Jeg vedder for at den (talen, red. anm.) blir spilt mye etter at flere historier kommer frem, tvitret Shinn.