Kings of Convenience-Eirik står bak årets kanskje beste norske popplate

ALBUM: Selv om Kings of Convenience ville ha deg til å tro at stille er det nye høyt, sitret duoen etter å svinge på hoftene. Der «Gold for the Price of Silver» – deres strålende samarbeid med disko-wunderkind Erot – var et hint, gjorde «I’d Rather Dance with You» det fullstendig åpenbart.

« Analog Dance Music » Kommode 5 Et glimrende lydspor til sommerens siste krampetrekninger. Plateselskap Brilliance Records

Kommode er det nye bandet til Eirik Glambek Bøe, og deres albumdebut låter som en fokusert og veldreid utgave av Erlend Øyes sideprosjekt The Whitest Boy Alive. Man kunne kanskje kalt det dance-punk, hadde det ikke vært for at dette er musikk som selv i sine mest bitende øyeblikk aldri er mer enn passivt aggressiv.

Sånn sett er «I Feel Free» deres essensielle låt. Med vibrafon, blåsere og Bøes konsekvent berømmelige bass-spill stryker den både skinn og sinn som en lun bris, og er et glimrende lydspor til sommerens siste krampetrekninger. Det samme gjelder egentlig hele «Analog Dance Music», som er årets kanskje beste norske popplate så langt.