Kjære medieminister

Du har uttrykt stor kjærlighet for lokalavisene de siste dagene. Det hadde vært hyggelig om det ble fulgt opp med like mye kjærlighet i statsbudsjettene. I stedet foreslår Høyre og Frp kutt i pressestøtten for femte gang. Kutt som også rammer lokalavisene og hele det mediemangfoldet vi er så stolte av i Norge.

På kort tid har 1000 journalister forsvunnet fra redaksjonene. Konkret betyr dine kutt for 2018 at nye 30 til 40 journalister forsvinner. Det samtidig som norske mediehus har mistet nesten tre milliarder av annonseinntektene sine. Facebook og Google tar en stor bit uten at de bidrar til fellesskapet.

Som medieminister skal du bidra til å styrke mediemangfoldet, ikke svekke det. Derfor mener de viktigste medieaktørene at du mangler virkelighetsforståelse. Jeg er enig.

Du mener åpenbart at det ikke finnes medieinnovasjon i Norge. Derfor trengs det kutt i pressestøtte. Seriøst? Har du fått med deg at norske mediehus har vært foredragsholdere i utlandet for dele av sine erfaringer med innovasjon? Som for eksempel Dagsavisen, som var før USA Today med en forretningsmodell som nå endrer det amerikanske medielandskapet.

Du satte ned Mediemangfoldsutvalget og skal ha honnør for det, men har du glemt innholdet? Utvalget konkluderte med at det haster med tiltak for å legge til rette for at folk i alle deler av landet skal få et godt, opplysende og variert nyhetstilbud. Det bør du lytte til i stedet for å gjøre det stikk motsatte.

Du har også innført noe nytt i mediepolitikken: En uvennsstrategi. De medier som er mest uenig med Høyre og Frp, skal kutte mest. I Norge har vi lang tradisjon med at vi som politikere diskuterer medienes rammer, men vi skal ha armlengdes avstand til det redaksjonelle innholdet. Samfunnskritikk er en avgjørende del av vårt demokrati, også om den rammer oss selv.

Arbeiderpartiet er beredt til å lytte til medieaktørene. Vi ønsker å ta Mediemangfoldsutvalget på alvor. I en tid med fake news og digitale plattformer som ikke følger redaktørplakaten, har vi som storting et grunnlovsfestet ansvar for å sikre at alle har ytringsfrihet og tilgang til offentlig informasjon.

Norge trenger lokale, regionale og store meningsbærende aviser på flere plattformer som bidrar til at vårt demokrati utvikler seg. Vi er på topp i verden i mediemangfold. Det må tas vare på, ikke motarbeides.