Kjent filmprodusent om fysisk avstraffelse av elever: styrker dem psykisk

(Dagbladet): I oktober ble det kjent at en ansatt i det danske film- og produksjonsselskapet, Zentropa, som ble grunnlagt av filmregissøren Lars von Trier i 1992, benytter seg av utradisjonelle avstraffelsesmetoder i møte med skolens elever.

I et intervju med Radio27syv snakket en av selskapets grunnleggere og ledere, Peter Aalbæk Jensen, blant annet om sin lederstil, og at den involverte å rise praktikantene på rumpa.

Elevene er ifølge Ekstrabladet unge gutter og jenter som er i gang med et treårig, uformelt utdannelsesløp på Zentropa. Elevene får ingen eksamensbevis, men jobber seg opp erfaring på skolen, og får dermed mulighet til en fremtid innen filmbransjen.

Ifølge filmskolens egen hjemmeside skal elevene ved filmskolen etter endt utdannelse være rustet til alle utfordringer innen filmproduksjon, postfilmproduksjon eller salg. De skal kunne håndtere vanskelige situasjoner. Elevene skal også måtte utvide sine egne, personlige grenser.

Elevene får, i følge Aalbæk, likevel valget mellom fysisk avstraffelse eller å skuffe møkk på gården hans når de begår feil i studiehverdagen. Det skriver Ekstrabladet.

Rumpa i været

«Man skal legge seg over bordet med rumpa i været. Det kan gjøre vondt hvis Peter Aalbæk er i et ertende humør. Det føles grenseoverskridende i begynnelsen, men man venner seg til det etter hvert. Når man har jobbet på Zentropa en stund, forteller man sine nye kolleger at det er helt normalt».

Slik forklarer to tidligere Zentropa-praktikanter, til Information, hvordan det er å bli straffet av sjefen sin etter å ha begått feil.

Avisa har vært i kontakt med flere av Aalbæks tidligere elever. Elevene har enten vært offer for det Zentropa-lederen kaller «smekket», eller vært vitne til at medelevene deres fikk det.

De har også snakket med flere faste ansatte som beskriver elevenes forhold som «dårlige og ydmykende». De færreste har villet stå frem med navn fordi de frykter at deres fremtid innenfor filmbransjen kan skades dersom de kritiserer film- og produksjonsselskapet og Albæk offentlig.

Til Information sier en tidligere elev ved filmskolen at hun tror det er mange elever som synes det er ubehagelig første gang Albæk riser dem, klemmer dem eller kysser dem på munnen. Hun forstår hvorfor produsentens metoder er problematiske.

- Hvis jeg hadde opplevd noe jeg syntes var traumatiserende og grenseoverskridende, ville jeg ikke turt å si det høyt i gruppa, sier hun.

- Modningsprosess

Ifølge Information sier Aalbæk at «smekket» skal ses i kontekst av at filmselskapet bevisst profilerer seg selv som et «absurd teater», og at ungdommene skal komme seg ut av komfortsonen sin. Slik skal de, ifølge ham selv, bli gode skuespillere.

- Står du i et jordskred i Burma eller en opptakssituasjon i Sentralafrika, hvor du i utgangspunktet må blåse i alle regler for å få lov til å filme, så skal du ha solid, psykisk beredskap. Det hjelper jeg dansk film med å gi dem, sier Aalbæk til avisa.

Han understreker dessuten at elevene alltid kan velge et alternativ til å bli riset dersom de er ukomfortable med det, nemlig å jobbe på gården hans. Det skriver BT.

Provoserer

Det har stormet om Aalbæk, etter at han i oktober innrømmet at han slår elevene, skriver Politiken.

- Det er en helt uakseptabel måte å bruke makten sin på, sier direktøren for det Svenske Filminstituttet, Anna Serner til Gøteborgposten.

Aalbæk forstår ikke hvorfor hun har noe imot væremåten hans, og unnskylder seg i følge Politiken med at det er sånn han er.

- Jeg vil ikke blande meg inn i hva de sier, men jeg vil heller ikke at de skal fortelle meg hvordan jeg skal være sier han til avisa.