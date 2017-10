Klassekampen trykket Stalin-bilde, men glemte en liten detalj

(Dagbladet): - At Stalin er med på det bildet er litt uhistorisk, sier Pål Kolstø, professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, lattermildt.

På forsiden av mandagens utgave av Klassekampen, har avisen trykket et maleri av at Lenin ankommer Finlandsstasjonen i Petrograd, i april 1917.

Bak ham, på vei ut av togvognen, står Stalin. Det er i alle fall det Stalin vil ha oss til å tro.

Da februarrevolusjonen brøt ut i Russland i 1917, gjorde Lenin avtaler med tyskerne om å dra hjem via Tyskland i et forseglet tog, for å ta makten i hjemlandet. Men Kolstø forteller at Stalin aldri var med på denne togturen.

Maleriet er basert på et fotografi, hvor Stalin har retusjert seg selv inn i ettertid. Bildet er dermed Stalins eget propagandaverk. Denne informasjonen nådde derimot ikke fram til Klassekampens lesere, siden avisen glemte å opplyse om det.

To løgner var viktige

- Stalin hadde vært i indre eksil i Sibir. Han kan ha vært på stasjonen, men ikke på toget. På dette tidspunktet var han ikke sett på som noen naturlig arvtaker etter Lenin. Det var flere andre som ble sett på som mer aktuelle, men Stalin var veldig lojal, mens de andre hadde sterke meninger, sier Kolstø.

Ifølge New York Times var det særlig to løgner som var viktige for Stalin, når han satte i gang retusjeringen. Stalin og Lenin var nære allierte, og Trotskij fantes ikke. Etter Lenins død i 1924 prøvde Stalin å rettferdigjøre maktkampen sin ved å vise seg som den eneste og rettmessige arvtakeren etter Lenin.

- En glipp

Akkurat dette, å bli sett på som den mest lojale, ble helt sentralt for Stalin da han overtok etter Lenin. Mest sannsynlig var den store folkemengden foran toget, heller ikke så stor som bildet kan gi inntrykk av.

- Bolsjevikene var et lite fløyparti på den tiden. Helt marginalt. Så jeg vil tro at det var noe mindre trengsel foran det toget, enn det ser ut som på bildet, sier Kolstø.

Mímir Kristjánsson, nyhetssjef i Klassekampen, forteller at det burde stått under maleriet, at det er basert på et manipulert fotografi.

- Det er en glipp av dette ikke står i bildeteksten. Dette er et maleri som er basert på et fotografi som er manipulert. Stalin var aldri der. Han diktet opp en historie om at han var med Lenin på den siste etappen til Petrograd. Flere har gått fem på og trodd på historien, men det var bare oppspinn, sier Kristjánsson.

- Iherdig kamp for å retusjere seg inn

Artikkelen som stod på trykk i Klassekampen mandag, er den første av i alt åtte artikler, som forteller om Lenins togtur fra Zürich og til Finlandsstasjonen i St. Petersburg i april 1917. I artiklene følger Kristjánsson i Lenins fotspor, langs reiseruta.

- Det er en masse fotografier hvor Stalin blir retusjert inn og andre blir retusjert ut. Han var veldig opptatt av at han var Lenins sanne arvtager. Vi har et kapittel i serien vår om Stalin og hans rolle i revolusjonen, og hans iherdige kamp for å retusjere seg selv inn i historien, sier Kristjánsson.

Han synes det er en fascinerende side av historien at Stalin var så opptatt av å overdrive sin egen betydning i revolusjonen.

- Den retusjeringen er også med på å retusjere bort at det fantes krefter i oktoberrevolusjonen med et høyere utviklet demokratisk sinnelag, enn det Stalin kom til å stå for, for å si det forsktig. Han tok livet av en haug med folk, og retusjerte dem bort fra historien. Det hører også med til historien, sier han.