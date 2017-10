Kunst-Norge «skriker» mot kulturministeren for høyere lønn

Et kunstnernettverk bestående 20 organisasjoner står bak oppropet foran Stortinget. 2000 bildekunstnere, musikere og skuespillere var meldt på.

I ettermiddag samlet de seg og bar maske av Edvard Munchs «Skrik».

29 000 kunst og kulturarbeidere

Hovedhensikten var å bedre lønnsnivået, og kritikken går til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og kulturbudsjettet.

Bak de 20 kunstnerorganisasjonene befinner det seg 29 000 medlemmer som krever bedre økonomi, formulert gjennom fire punkter:

1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene.

2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv.

3. Generell styrking av Norsk Kulturfond.

4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme.

Krever lønnsreform

Regjeringen ønsker å endre stipendordningen og ta fra kunstnerne muligheten til selv å bestemme hvem som skal sitte i utdelingskomiteene. Hilde Tørdal, leder av Munch-aksjonen foran Stortinget, er kunstner og styreleder i Norske Billedkunstnere.

- Vi krever lønnsforhandlinger for stipendene og det er det denne lønnreformen skal bidra til.

- Vi ber ikke om flere stipender, men en lønnsøkning tilsvarende 50 prosent av en gjennomsnittlig heltidsinntekt, sier Hilde Tørdal, som denne gangen snakker på vegne av Kunstnernettverket, som består av i alt 20 kunstnerorganisasjoner, og til sammen 29000 kunstnere.

Ber om 50 milloner kroner

Sist hele Kultur-Norge trommet sammen var i 2013 da kulturminister Thorhild Widvey (H) fjernet ti års kunstnerstipendene. Den massive motstanden fra en samlet norsk kulturbransjen førte til at ordningen ble stipendordningen ble gjeninnført i et budsjettforlik.

Kunstnernettverket Består av 29 000 medlemmer fra disse 20 organisasjonene: Norske Billedkunstnere

Norske Kunsthåndverkere

Forbundet Frie Fotografer

Grafill

Den norske Forfatterforening

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Dramatikerforbundet

Norsk Oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

MFO, Musikernes fellesorganisasjon

Artistorganisasjonen GramArt

Norsk Komponistforening

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norske Scenografer

Norske Dansekunstnere

Norsk Filmforbund

Norske Filmregissører

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening

- Inntektene fra skapende og utøvende kunstnerisk arbeid har de siste åra opplevd en dramatisk nedgang, sier Tørdal.

Vi trenger førstehjelp for å snu den negative utviklingen: kulturfondet må styrkes, og vi ber om en økning på 50 millioner kroner fordelt på alle kunstnergrupper. Dette for å styrke grunnlaget vi skal leve av, sier Tørdal.

Taper der resten vinner

Kunstnere har flere kilder som viser reallønnsnedgang på 15 prosent siden 2006, og kunstneraksjonen viser til Enger-utvalget, Skarstein-utvalget og Telemarksforskning, som alle konkluderer med samme.

I samme periode økte inntektene til resten av befolkningen økte med 23 prosent.

- Dette er ikke bare en kritikk mot nåværende regjering, men også mot manglende satsing på kunstnerøkonomien i de åtte foregående år med den rødgrønne regjeringen, sier Tørdal.

- Vi har ikke tid til å vente

Hun viser til at det rødgrønne kulturløft et var en nødvendig satsing på infrastruktur og institusjoner, og hevder at utredninger viser at skapende og utøvende finansiering har sakket akterut.

- Vi har vi ikke tid til å vente på et nytt rødgrønt kulturløft.

- Dette må på plass nå. Venstre er kanskje på vei inn i regjering, og vi setter vår lit til dem og KrF, samt en samlet opposisjon på Stortinget, sier Tørdal.

Hvor mange av de 29 000 som Hilde Tørdal i Kunstnernettverket representerer, deltok, er ikke kjent.

- Vi skal ha flere markeringer rundt om i landet. Ikke alle har anledning til å demonstrere i Oslo, sier hun.