Kuttet i antall kvoteflyktninger bør opprøre oss mer

De store partiene i Norge er enige om at norsk flyktningpolitikk skal være streng. Vi som krever en rausere linje må snakke høyere. Det er ikke greit at mennesker som har mistet alt i krig og katastrofer skal betale prisen for at Norge må kutte i budsjettene.

To tredjedeler av oss mener det bør være like lett eller lettere for flyktninger å få opphold i Norge. Likevel foreslår Regjeringen et dramatisk kutt i antallet kvoteflyktninger. Det burde ikke overraske noen at Frp ønsker denne politikken, men det burde opprøre oss at det er den siden av debatten som får føre an.

«Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger,» sa Erna Solberg før statsbudsjettet ble lagt fram. De borgerlige ungdomspartiene har mast lenge om en mer bærekraftig pengebruk, men vi ba ikke om at innsparinger skulle skje der pengene trengs mest.

Kvoteflyktninger er valgt ut av FN nettopp på bakgrunn av behov – de er i fare på grunn av religion eller politisk engasjement, seksuell legning, kjønn eller andre ting. De skal ikke straffes når norsk økonomi krever at vi omprioriterer.

Det er mange fordeler ved å ta imot kvoteflyktninger. I motsetning til asylsøkere trenger de ikke legge ut på dyre og farlige reiser til Europa. De som ikke vil oppfordre til det, bør også være engasjert nå.

Det samme bør alle som er kritiske til lange saksbehandlingstider, og konsekvensene det får når asylsøkere blir sittende på mottak år etter år. Kvoteflyktninger trenger ikke søke asyl, og kan bosettes med en gang. Integreringen kan starte raskere og prosessene blir mer effektive.

Det norske folk ønsker å hjelpe. Å ta imot flere kvoteflyktninger er en av de beste måtene å gjøre det på. Unge Venstre er blant dem som krever en tredobling, og det bør mange kunne stille seg bak.