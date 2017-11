Kvalitet foran kameraderi

I Dagbladets lederartikkel 30. oktober går avisen til frontalangrep på regjeringens forslag om å endre tildelingsordningen for de statlige kunstnerstipendene.

Dagbladet må gjerne mene at vennskapelige forhold skal trumfe kunstnernes kvaliteter og egenskaper i tildeling av stipendier, men det er en ordning Fremskrittspartiet vil til livs.

Fremskrittspartiet er krystallklare på at forvaltningen av norske skattebetaleres penger skal være tuftet på åpenhet, ikke kameraderi. Det er på dette grunnlaget vi nå ønske å endre dagens stipendordning for kunstnere.

Vi mener det er grunnleggende galt at tildelingene skal baseres på den enkelte kunstners vennskapskrets - og ikke på objektive og faglige vurderinger som vurderer kompetanse og ferdigheter.

Regjeringens endring skal derfor sikre bedre tilgjengelighet for flere kunstnere, og ikke bare for de som allerede er medlem av kunstnernes egne organisasjoner.

Inntil nå har praksisen for tildeling nemlig vært at det er kunstnerorganisasjonene selv som oppnevner sine egne medlemmer til tildelingskomiteene for stipend.

Dette har ført til at medlemmer av disse organisasjonene har hatt større sannsynlighet for å få stipend.

Det er en uønsket utvikling, særlig med tanke på at én fjerdedel av landets kunstnere ikke er medlem av disse organisasjonene.

Det er merkelig at Dagbladet kan forsvare en slik praksis.