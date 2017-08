Lene Nystrøm i ny rolle: - Det kommer noen scener som er litt på kanten

(Dagbladet): Den danske TV-serien «Klovn» har gjort stor suksess med deres brutale humor siden serien startet opp i 2005.

Casper Christensen (48) og Frank Hvam (46), som står bak suksessen, spiller også de to hovedrollene i serien hvor de spiller seg selv i en mer ekstrem versjon.

I sesongene fram til 2009 var det Iben Hjeile (46) som spilte kona til Christensen. På den tiden var de også gift.

Nå er imidlertid Hjeile ute av produksjonen, etter at de skilte seg i 2003, og inn kommer et kjent norsk fjes.

Saken fortsetter nedenfor.

Tidligere denne måneden kunne nemlig Aqua-stjerna Lene Nystrøm avsløre at hun er den neste kona til Christensen i serien.

- Vi har jo nettopp startet innspilling. Det er ikke særlig mye som gjør meg flau i denne sammenheng, men, ja, det kommer noen scener som er litt på kanten, men ikke flaut, kan Nystrøm fortelle til Dagbladet.

Måtte på Audition

Til tross for at Christensen er gift med Isabel Friis-Mikkelsen (31) i virkeligheten, skal Nystrøm spille seg selv i likhet med de andre.

- Jeg spiller meg selv i «Klovn». Casper er altså nå gift med Lene Nystrøm. Men så klart i en litt mer ekstrem versjon. Men, ja, jeg kjenner meg i igjen i den veldig glade, gledesspredende, og full gass aktig jenta i Klovn, forteller 43-åringen.

Saken fortsetter nedenfor.

The Boss⭐️ #casperchristensen #klovn A post shared by Lene (@lenenystrom) on Aug 16, 2017 at 8:08am PDT

På privaten har Nystrøm og Christensen mange felles venner og ferdes i samme miljø. Nystrøm er også god venn med Christensens kone, men som alle andre måtte også Aqua-stjerna på audition.

- Jeg var inne til casting på rollen som de andre, og var igjennom forskjellige improscener i Klovn universet - og ga maks gass, sier hun.

- Masse latter

Selv om seerne ikke får se den nye sesongen før neste år, er innspillingen allerede i gang. Og til Dagbladet kan Nystrøm avsløre at gjengen bak den suksessrike serien er færre enn man skulle tro.

- Vi er en ganske liten gjeng, og vi har det sykt morsomt på settet. Ikke mye lyssetting, og sminke og kostyme gjøres hjemmefra, avslører hun.

Videre forteller 43-åringen om at hun allerede føler seg som en del av gjengen.

- Flere har vært med fra start av klovn. Det er veldig hyggelig, familiært og avslappet. Masse latter, forteller hun.

Ikke redd for kritikk

Det er sjeldent at serien har byttet ut karakterene, men at det nå kommer et norsk fjes inn er hun imidlertid ikke redd for.

- Jeg har ingen anelse om hva seerne tenker når de ser meg i Klovn. Det er ikke så mye jeg tenker på nå. Nå fokuserer jeg på oppgaven jeg skal gjøre, forteller hun.

Når det er sagt tror hun fansen har mye å glede seg til.

- Det er noen gode historier Frank og Casper har skrevet sammen. Jeg tror fansen har mye å glede seg til, avslører hun.

Nysingel

For noen måneder siden ble det kjent at Lene Nystrøm og Søren Raasted (47) skilte lag etter 15 års ekteskap.

- Min mann Søren og jeg har etter snart 16 års ekteskap valgt å gå hver til vårt. Dette gjør vi i enighet og med den største respekt for hverandre, heter det i en uttalelse Nystrøms manager, Ole Fr. Jonsbråten, sendte til VG og det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Saken fortsetter under bildet.

Ekteparet var kollegaer da de toppet hitlistene med «Barbie Girl» og en rekke andre hits på slutten av 90-tallet, tjente flerfoldige millioner - og forelsket seg i hverandre etter mange års samarbeid.

- Det var tungt å ta avgjørelsen om å skilles, men det er en avgjørelse vi har tatt sammen. Vi fortsetter som gode venner, gode partnere og ikke minst med hovedfokus på det beste for barna, fortalte Nystrøm i et tidligere intervju med Dagbladet.

Lene er også aktuell med rollefiguren Lill-Maren, hvor hun spiller en sentral fengselsbetjent i filmen Gengangerne, som har premiere på Colosseum kino i oktober 2017.