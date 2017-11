Leter med lupe i Kevin Spaceys 17 år gamle kryptiske Oscar-tale etter svar

(Dagbladet): I dag forteller BBC om at en lang rekke personer står fram med trakasseringshistorier hvor skuespiller Kevin Spacey («House of Cards») er involvert.

Blant annet skal Spacey ha grafset en filmskaper ved navn Tony Montana i skrittet i en bar i Los Angeles i 2003. Montana hevder han ble traumatisert.

Oscar-tale

Flere andre beskylder også Spacey for trakassering, beføling og uønsket seksuell oppmerksomhet under skuespillerens lengre opphold i England, skriver kringkasteren.

I kjølvannet av de mange overgrepsanklagene mot Spacey, spekulerer nå enkelte om Spacey reflekterer rundt egen «dårlige» oppførsel i Oscar-takketalen fra 2000, skriver The Telegraph.

Se takketalen øverst i saken.

40 år gammel ble Spacey belønnet med Oscar for innsatsen i «American Beauty». I filmen spiller han Lester Burnham, en mann som blir så hodestups oppslukt i datterens unge venninne Angela (Mena Suvari) at han har seksuelle fantasier om henne.

- Påpeker mine verste sider

Etter å ha mottatt statuetten fra prisutdeler Gwyneth Paltrow tar Spacey ordet. Det er når han etter hvert takker familie, venner og kolleger at de omtalte setningene kommer:

«Jeg dedikerer denne til vennene mine, for at dere påpeker mine verste kvaliteter. Jeg vet dere gjør det fordi dere er glad i meg, og det er derfor jeg elsker å spille Lester. Fordi vi fikk se alle hans verste kvaliteter og fortsatt klarte å bli glad i ham», sier Spacey.

På et tidspunkt i «American Beauty» forsøker Lester å forføre Angela seksuelt, men han trekker seg fordi hun forteller at hun ikke har hatt sex tidligere.

«For meg handler denne filmen om hvordan en enkelt handling, utført av en enkelt person og tatt ut av kontekst er umoralsk. Gleden med denne filmen er at den ble vakker på ekte, og at vi fant ekte skjønnhet i manuskriptet til Alan Ball.», fortsetter Spacey.

Nevnes i leksikon

Det er i kontekst av at skuespiller Anthony Rapp beskylder en da 26 år gammel Kevin Spacey for å prøve seg på ham under en fest i Spaceys hjem for 30 år siden at talen hentes fram igjen, forteller The Telegraph. Rapp var da 14 år og barnestjerne. Han fortalte for første gang om hendelsen tilbake i 2001, men da ble Spacey anonymisert.

I det biografiske filmleksikonet «The New Biographical Dictionary of Film» fra 2010, skrevet av filmforfatter David Thomson, står følgende oppført under Kevin Spacey, eller Fowler som han egentlig heter.

- Ikke la deg lure: Kevin Fowler er og har alltid vært en som later som, en uskikkelig gutt, en slem improvisator. Du kan se på Lester Burnham i «American Beauty» som en egentlig god person som har mistet sitt moralske kompass, men meg selv, jeg tror at Lester bare er en av Kevins ekle tullebukker. Men han fikk en Oscar for ham.

- Holdt øye med

Vicky Featherstone, kunstnerisk direktør ved Det kongelige hoffteatret i England fortalte mandag til BBC-radioprogrammet «Today» at Spacey er en av dem som folk har vært bekymret for i en årrekke.

Blant annet har dramatiker Christopher Shinn tvitret at han følte at talen til Spacey hintet til, eller forsøkte å minimere, oppførselen for 30 år siden.

- Jeg vedder for at den (talen, red.anm.) blir spilt mye etter at flere historier kommer fram, tvitret Shinn.

Skuespiller Rapp («Star Trek: Discovery») fortalte om den angivelige hendelsen i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen, hvor Weinstein skal ha systematisk sextrakassert kvinner i filmbransjen gjennom flere tiår.

Fratatt pris

Spacey har beklaget oppførselen i en egen uttalelse, men fortalte i samme åndedrag at han lever som homofil, noe som også høstet kritikk for å villede oppmerksomheten vekk fra Rapps beskyldninger.

Skandalen rammer Spacey hardt. De siste dagene er det offentliggjort at skuespillerens største suksess hittil, Netflix-serien «House of Cards», avsluttes etter seks sesonger

Han fratas også prisen «International Emmy Founders Award» som opprinnelig var holdt av til ham i sammenheng med årets Emmy-utdeling 20. november.