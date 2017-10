Liten interesse for «Snømannen» i USA - havnet på 8. plass

«Snømannen» hadde premiere i USA denne helgen, men besøket var ikke bedre enn at den havnet på en 8. plass. Også i Norge falt besøkstallene.

Filmen, som er basert på Jo Nesbøs bok av samme navn, hadde sin amerikanske filmpremiere 20. oktober.

Den spilte inn i overkant av 3,4 millioner dollar, drøyt 27 millioner kroner, på sine første kinodager, ifølge Dagens Næringsliv.

Verre enn fryktet

- Det er jo enda verre enn man kunne frykte. Usedvanlig dårlig for en så høyt profilert film. Dette er en viss prestisje fra distributør Universal Pictures, da det er en av deres større satsinger, sier filmanmelder Ulrik Eriksen i Morgenbladet.

Produksjonen ligger så langt på en 8. plass på kinotoppen i USA.

- Den kommer bare til å gå dårligere, og sannsynligvis betydelig dårligere. At den ender under ti millioner dollar i USA er ikke usannsynlig, og da er filmen bare en avskriving for Universal, sier han.

Interessen daler

Også her til lands svinner besøkstallene. Denne helgen ble 26.928 billetter solgt, en nedgang på nesten 58.000 fra premierehelgen.

«Snømannen» har i skrivende stund en publikumsvurdering på 5,3 av 10 på filmdatabasen IMDb.

Ifølge Box Office Mojo har filmen et produksjonsbudsjett på 35 millioner dollar, i tillegg til et betydelig markedsføringsbudsjett. Foreløpig står den oppført med totale billettinntekter på drøyt 22,6 millioner dollar, fordelt på 52 land i Europa, Asia, Afrika, Sør- og Nord-Amerika.

(NTB)