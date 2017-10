Litterært mestermøte mellom Dan Brown og Ken Follett

LITTERATUR: I kveld møtes to av verdens bestselgende forfattere på scenen i Oslo. Dan Brown (53), som er ute med «Opprinnelse», opptrer sammen med Ken Follett (68), aktuell med den historiske romanen «Den evige ilden».

Follett slo igjennom med spionromanen «Nålen» (1978) og Brown med «Da Vinci-koden» (2003). De to var begge gjester og ble fotografert sammen under årets bokmesse i Frankfurt. I Oslo vil de snakke i en halvtime hver før de fører en samtale ledet av Asbjørn Slettemark.

Cappelen Damms markedsdirektør Knut Gørvell mener dette blir som om «Beatles og Rolling Stones spiller sammen». Forventningene er åpenbart på topp. Han kaller det «en verdensbegivenhet» og snakker om «Guds vilje». Det var såpass tilfeldig at de to havnet i Norge samme dag at det ligner på en skjebnetråd. Gørvell forklarer:

«Det har vært litt haling og forklaringer om det norske publikum før dette plutselig falt på plass. Kanskje ble de også litt smigret av hverandres interesse for å være på scenen sammen. Vi tror det er en gjensidig beundring, men det gjenstår å se.»